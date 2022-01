Drei Vakanzen Noch immer fehlen Kandidierende: Wald sucht seine künftigen Gemeinderäte Gleich drei freie Gemeinderatssitze gilt es auf das kommende Amtsjahr hin in Wald zu besetzen. Die Suche gestaltet sich schwierig. Zwei Kandidaten haben sich mittlerweile zur Verfügung gestellt. Die Frist läuft bis zum 21. Februar.

Die Gemeinderäte Thomas Stahr und Jürg Bollinger haben ihren Rücktritt auf Ende des Amtsjahres eingereicht. Schon länger nicht mehr im Amt ist Jakob Egli. Darum sind drei Stellen neu zu besetzen. Bild: Archiv

Eigentlich sind die öffentlichen Versammlungen in Wald bekannt dafür, dass kein Blatt vor den Mund genommen wird. Unstimmigkeiten innerhalb des Gemeinderats waren lange Zeit an der Tagesordnung, Zwistigkeiten und Streit wurden öffentlich ausgetragen. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Die Versammlung vergangenen Dienstagabend in der Mehrzweckanlage war ruhig und ausgesprochen friedlich.

Anlass für das Zusammenkommen war die Suche nach neuen Gemeinderatsmitgliedern. Gleich drei Vakanzen ergeben sich aufgrund von Rücktritten im siebenköpfigen Gemeinderat auf das kommende Amtsjahr hin. Bislang stellen sich zwei Kandidaten zur Verfügung. Einerseits ist dies Pascal Démarais. Andererseits Elvis Bischof.

Pascal Démarais. Bild: Astrid Zysset

Démarais stammt ursprünglich aus Frankreich, was sein Akzent zu verraten vermag. Seit über zehn Jahren wohnt er nun aber mittlerweile mit seiner Familie in Wald. Beruflich ist er in der Theaterbranche tätig. «Unabhängig davon, welches Ressort ich übernehmen würde, muss ich viel lernen. Auf einer Gemeinde zu arbeiten, ist immer eine spezielle Herausforderung.» Nichtsdestotrotz habe er genügend freie Kapazitäten in seinem Alltag, um ein solches Amt übernehmen zu können. Und er würde sein Bestes geben, versprach er vor den rund 20 anwesenden Zuschauenden in der Mehrzweckanlage.

Elvis Bischof. Bild: Astrid Zysset

Ebenfalls Interesse am Amt eines Gemeinderats hat Elvis Bischof. Seit vergangenem April wohnt er mit seiner Familie in Wald, fühle sich aber bereits «sehr wohl» in der Gemeinde, gab er an. Beruflich widmet er sich dem Neu- und Umbau von Ein- und Mehrfamilienhäusern. «Zeit, um ein politisches Amt zu übernehmen, kann ich mir als Selbstständiger gut freischaufeln.»

Freiwillige zu finden, ist schwierig

Noch bis zum 21. April ist die Eingabe von Kandidaturen für das Gemeinderatsamt möglich. Gemeindepräsidentin Marlis Hörler Böhi gab an, dass sie sich ein Dreierticket wünsche. «Und ich hoffe, dass sich noch eine Frau zur Verfügung stellen wird.» Der erste Wahlgang ist am 3. April.

Dass die Suche nach Kandidierenden schwierig ist, unterstrich Hörler Böhi in ihren Ausführungen. «Wir haben keine Lesegesellschaften, Parteien oder einen Gewerbeverein, die sich aktiv auf die Suche begeben würden. Andere Gemeinden verfügen über solche Strukturen.» Die Gründung eines Findungsgremiums scheiterte bislang. Noch hat Thomas Baumgartner, welcher ein solches initiieren wollte, die Hoffnung nicht aufgegeben. Aber an der Versammlung selbst fanden sich abermals keine Interessenten, die sich für ein Amt im Gemeinderat zur Verfügung stellen würden.

Wald setzt auf Biodiversität

Freiwilligkeit war auch beim zweiten Themenblock des Abends gefragt. Gemeinderat Christian Frehner, Technische Kommission, legte die Massnahmen zur Biodiversität dar, welche in Wald geplant sind. Auf vier Grundstücken der Gemeinde – Schulhausareal, Schäfliwiese, Friedhof und Waldebni – soll die Pflanzenvielfalt erhöht werden. «Wir rühren nicht mit der grossen Kelle an und beschränken uns darum vorerst auf vier Orte. Aber auch kleine Schritte sind wichtig», so Frehner. 2000 Franken sind im Budget dieses Jahres hierfür vorgesehen. Da dieser Betrag gering ist, sucht die Gemeinde noch nach Freiwilligen, die bei der Umsetzung helfen wollen.

Die biodivers gestalteten Wiesen und Rabatten sollen die Bevölkerung auch dazu animieren, in ihren eigenen Gärten selbst aktiv zu werden, gab Frehner weiter an. Eine entsprechende Informationsveranstaltung, an welcher Beratung und Unterstützung angeboten werden sollen, findet am 16. Februar um 20 Uhr in der Pausenhalle statt.