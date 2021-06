Wahlsonntag Zustimmung nur für das Anti-Terror-Gesetz im Appenzellerland: In Innerrhoden fällt die Entscheidung hauchdünn aus Im Appenzellerland hatten es die Agrar-Initiativen erwartungsgemäss schwer. Innerrhoden und Ausserrhoden lehnten auch die Covid-19-Vorlage ab. Zustimmung gab es nur für das Anti-Terror-Gesetz.

Wurde im Appenzellerland angenommen: das Anti-Terror-Gesetz. Christian Beutler / KEYSTONE

Innerrhoden und Ausserrhoden stimmten am Wochenende im Gleichschritt ab. Sie nahmen jeweils nur das Anti-Terror-Gesetz an. In Innerrhoden fiel die Entscheidung allerdings äusserst knapp aus – nur zwei Stimmen gaben den Ausschlag.

Erwartungsgemäss schwer hatten es die Agrar-Initiativen. Die Trinkwasser- wie auch die Pestizid-Vorlage wurden wuchtig verworfen. In Innerrhoden lag der Nein-Anteil bei rund 74 Prozent. Deutlich fiel auch das Verdikt beim CO2-Gesetz aus.

Die Appenzeller Kantone lehnten zudem die Covid-19-Vorlage ab. In Innerrhoden sagten 61 Prozent Nein, in Ausserrhoden knapp 53. Gross war der Widerstand etwa in Schönengrund. In der Hinterländer Gemeinde lehnten 76 Prozent der Urnengänger das Gesetz ab.

Hohe Stimmbeteiligung

Überdurchschnittlich hoch war die Stimmbeteiligung, aufgrund der Vorlagen war dies erwartet worden. Über 65 Prozent der Stimmbürger gingen in beiden Kantonen an die Urne. In einigen Gemeinden lag die Beteiligung sogar bei 75 Prozent.