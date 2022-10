Wahlen Für ein «breiteres politisches Spektrum in Bern»: Die Mitte AR hat für die Nationalratswahlen 2023 zwei Kandidaten Die Vorstände der beiden Regionalparteien Hinter- und Vorderland schlagen der Kantonalpartei für die Nationalratswahlen je eine Persönlichkeit zur Nomination vor. Es handelt sich dabei einerseits um Kantonsrätin Claudia Frischknecht, andererseits um Kantonsrat Werner Rüegg.

Die Nationalräte sitzen während der Frühlingssession 2021 im Saal. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Noch dauert es mehr als ein Jahr bis zu den Nationalratswahlen im Herbst 2023. Doch bereits jetzt steht fest, dass die Mitte AR mit einer eigenen Kandidatur daran teilnehmen wird. Dies gab die Partei am Freitag bekannt. Und noch mehr: Intern gibt es sogar zwei Kandidierende, die dafür in Frage kommen. So schlagen die beiden Regionalparteien Hinter- und Vorderland gemäss einer Mitteilung Kantonsrätin Claudia Frischknecht (Herisau) beziehungsweise Kantonsrat Werner Rüegg (Heiden) vor.

Die Parteileitung hat sich schon längere Zeit Gedanken gemacht, bei den Nationalratswahlen anzutreten. «Die Kandidatur ist ein nächster Schritt in der jüngsten Entwicklung unserer Partei», sagt Vizepräsident Glen Aggeler. So hat die Mitte AR in den vergangenen Jahren Regionalparteien und die Junge Mitte gegründet und versucht so, die Wählerbasis zu verbreitern. Nun strebt sie ein Mandat in Bundesparlament an. «Unsere Kandidatur ist kein persönlicher Angriff gegen David Zuberbühler», betont Aggeler. Ausserrhoden verfüge aber nur über einen Sitz im Nationalrat. Für den Kanton sei es wichtig, mit jemandem in Bern vertreten zu sein, der ein breites politisches Spektrum abdeckt, sagt Aggeler. Seiner Ansicht nach schneiden diesbezüglich sowohl Claudia Frischknecht als auch Werner Rüegg besser ab als SVP-Amtsinhaber David Zuberbühler. Bei nur einem Sitz sei die Vertretung einer grossen Mehrheit der Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder umso wichtiger.

Frischknecht will überparteilich agieren

Claudia Frischknecht. Bild: PD

Claudia Frischknecht arbeitet als Sozialversicherungsfachfrau und hatte im Amtsjahr 2021/22 die Leitung des Kantonsrates inne. Viele Jahre arbeitete sie zudem in der kantonsrätlichen Kommission Finanzen mit. Gemäss Mitteilung habe sie in den Jahren ihrer politischen Tätigkeit bewiesen, dass sie «eine verlässliche Teamplayerin ist und über die Parteigrenzen hinaus zu mehrheitsfähigen Lösungen Hand bietet». Sie selbst erachtet ein Amt im Nationalrat als «spannende Herausforderung», wie sie auf Anfrage hin angibt. Sie sei von der Parteileitung Hinterland angefragt worden. Die bisherige politische Laufbahn verlief ohne direkte Karriereplanung. «Wenn aber in mir der Gedanke gereift ist und sich eine Möglichkeit auftut, dann nehme ich sie gerne wahr.»

Wie sich das zeitliche Engagement im Nationalrat mit ihrem Beruf vereinbaren lässt, lässt Frischknecht offen. Eine Reduktion des Pensums wäre aber unumgänglich. Zudem ist die Herisauerin Präsidentin des Appenzeller Blasmusikverbandes wie auch Aktivmitglied in Musikverein und Guggenmusik. Sicher ist aber bereits: Für ein Amt in der Regierung werde sie im kommenden Jahr nicht kandidieren. Als Nachfolge von Finanzdirektor Paul Signer war sie als Kantonsratspräsidentin immer mal wieder im Gespräch.

Dem Umstand, dass neben ihr auch Werner Rüegg für eine Nomination in den Nationalrat gehandelt wird, kann Frischknecht Gutes abgewinnen. «Dass wir als kleine Partei gleich zwei mögliche Kandidaten haben, ist bemerkenswert.» Vom Werteverständnis - Freiheit, Solidarität und Verantwortung - unterscheide sie sich nicht grundlegend von ihm. Allerdings haben beide unterschiedliche Themenschwerpunkte, in denen sie ihre Stärken sehen. Frischknecht ist eher der Finanzpolitik und dem Sozialversicherungswesen zugewandt. In der AHV und der zweiten Säule seien noch viele Fragen offen, sagt sie, in welche sie sich einbringen möchte. Zudem könne sie mit ihren Erfahrungen auch Beiträge zur Bewältigung der Klimakrise oder zu den Nachwehen der Coronazeit liefern.

Zwei Kandidaten mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten

Werner Rüegg. Bild: PD

Werner Rüegg will von einem parteiinternen Wahlkampf ebenfalls nichts wissen. «Die Mitte AR hat mit Claudia Frischknecht und mir eine spannende Auswahl. Ich möchte diesen Entscheid nicht treffen müssen.» Rüegg ist Arbeitnehmervertreter im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Daher kenne er die «Werte einer funktionierenden Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern», schreibt die Partei. Er würde sich auch im Nationalrat für ein vertrauensvolles Miteinander zwischen der Wirtschaft und den Arbeitskräften im Land einsetzen.

Rüegg war zehn Jahre Mitglied des Gemeinderats von Heiden und ist seit fünf Jahren im Kantonsrat. Er engagiert sich seit längerem für die Umsetzung der Energiewende, hat mit seinen Anträgen im Kantonsrat mitgeholfen, dass die Legislative schliesslich ein neues Energiegesetz verabschiedet hat. Der Wunsch nach dem nächsten Schritt – in diesem Fall das Amt im Nationalrat – kam Rüeggs Angaben zufolge immer mehr auf. «Als mich die Mitte Vorderland anfragte, habe ich zugesagt.» Er sei überzeugt, dass er mit seiner «konstruktiven und lösungsorientierten» Politik ein grosses Spektrum der Ausserrhoder Bevölkerung abdecke. «Gerade in den nächsten Jahren werden meine Kernthemen (öffentlicher Verkehr, Energie, Sozialpartnerschaft) noch wichtiger werden. All diese Themen und natürlich alle weiteren reizen mich, aber immer mit dem Hintergrund, einen kleinen Kanton am Rande der Schweiz auf nationaler Ebene zu vertreten.»

Ausserordentliche Parteiversammlung im Januar

Die endgültige Entscheidung, mit wem die Mitte AR ins Rennen steigt, treffen die Mitglieder am 26. Januar 2023 an einer ausserordentlichen Parteiversammlung. Bis dahin sollen die politischen und persönlichen Unterschiede der beiden Kandidierenden gemäss Aggeler sichtbar gemacht werden. Dazu sind auch öffentliche Veranstaltungen geplant. Ob die Mitte im Frühling 2023 an den Regierungsratswahlen teilnimmt, lässt Aggeler offen. Die Partei will sich auf die Gesamterneuerungswahlen in den Gemeinden sowie auf jene beim Kantonsrat fokussieren.

Ähnlich tönt es bei der FDP. Gemäss Kantonalpräsidentin Monika Gessler haben die Kantons- und Regierungsratswahlen im Frühling 2023 Priorität. Die Freisinnigen wollen im Mai 2023 die Nomination von Andrea Caroni für die eidgenössischen Wahlen vornehmen. «Mit der Frage einer eigenen Nationalratskandidatur und den bis dahin bekannten Bewerbern werden wir uns im Frühling 2023 beschäftigen», sagt Gessler.