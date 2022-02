Wahlen Drei Kandidaten für einen Sitz im Kantonsrat: Das Stimmvolk von Waldstatt hat die Qual der Wahl Stefan Roth, Florian Indermaur und Gallus Hess kandidieren in Waldstatt für den frei werdenden Sitz von Monika Bodenmann-Odermatt. An einem einem gut besuchten Podiumsgespräch stellen sich die Vertreter von FDP, Mitte und SP vor.

Florian Indermaur (Die Mitte), Stefan Roth (FDP) und Gallus Hess (SP) kandidieren für den frei werdenden Kantonsratssitz in Waldstatt. Bilder: Mea McGhee

In Waldstatt gilt es, bei den Wahlen vom 3. April den Kantonsratssitz der zurücktretenden Monika Bodenmann-Odermatt (FDP) neu zu besetzen. Der Einwohnerverein (EWV) lud am Donnerstag zum Podiumsgespräch mit den Kandidaten Stefan Roth (FDP), Florian Indermaur (Die Mitte) und Gallus Hess (SP). Pierre River, Präsident des EWV und Moderator des Anlasses, zeigte sich erfreut und überrascht angesichts des grossen Publikumsaufmarschs. Gut 50 Personen fanden sich im Gemeindesaal ein. Die Kandidierenden decken einen grossen Teil des politischen Spektrums ab. In ihren Antworten kam dies allerdings nicht so stark zum Ausdruck. Zu Themen wie Umweltschutz, Umfahrung Herisau oder öffentlicher Verkehr vertraten sie ähnliche Ansichten.

Die Kandidaten

Stefan Roth (51) lebt seit seiner Geburt fast ohne Unterbruch im Dorf. Der Zimmermeister führte mit einem Partner ein Holzbauunternehmen und arbeitet seit einer Zusatzausbildung als Primarlehrer. Der dreifache Vater zu seiner Motivation für die Kandidatur: «Nach vielen Jahren habe ich meine Aufgaben im Turnverein abgegeben. Nun bin ich bereit für neue Herausforderungen.»

Florian Indermaur (27), seit sieben Jahren im Appenzeller Hinterland und seit 2019 in Waldstatt zu Hause, ist Parteisekretär und Mitglied des Parteivorstands von Die Mitte Hinterland AR. «Ich möchte etwas für die Gemeinde tun und mitarbeiten», begründete er seine Kandidatur. Der gelernte Koch hat sich zum Sozialversicherungsfachmann weitergebildet und arbeitet als stellvertretender Teamleiter bei der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen.

Gallus Hess (56), seit 20 Jahren mit seiner Familie in Waldstatt lebend, sprach von einer spannenden Herausforderung, welche das Kantonsratsamt für ihn wäre. Er war viele Jahre als Ausserrhoder Kantonsplaner tätig und arbeitet nun für ein privates Planungsbüro als Spezialist für Raum und Mobilität. Er sähe sich als ländliche Stimme im Kantonsrat, die sich für eine gute Infrastruktur in der Gemeinde einsetzen würde.

Zusammenarbeit statt Fusion

Wo Waldstatt in fünf Jahren stehe, wollte Pierre River wissen. Waldstatt sei weiter eigenständig, fanden alle Kandidaten. Roth sagte: «Wichtig ist im Hinblick auf mögliche Fusionen die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden.» Zusammenschlüsse müssten von unten wachsen. «Fusionen brauchen Zeit, und die Ängste der Bevölkerung bezüglich Identitätsverlust ihres Dorfes gilt es ernst zu nehmen.» Gallus Hess führte aus: Seitens des Kantons kämen neue Aufgaben auf die Gemeinden zu. Das könne kleine Gemeinden an den Anschlag bringen. Darum müssten diese vermehrt zusammenarbeiten. Und: «Es gilt, die Identitäten der Dörfer zu erhalten und zu fördern.» Den Gemeinden jetzt Fusionen aufzuzwingen, sei in Ausserrhoden nicht der richtige Weg, findet Florian Indermaur und sagte: «Der Kanton sollte aber durch finanzielle Unterstützung den Anreiz für Fusionen schaffen.»

Zur Sprache kam auch die Gesundheitspolitik: Indermaur und Roth finden es nötig, im Kanton attraktive Bedingungen für Hausärzte zu schaffen. «Die Notfallversorgung muss gewährleistet sein», sagte Roth. Man leiste sich einen qualitativ hohen Versorgungslevel, so SP-Kandidat Hess. Um Kosten zu sparen, könnten in der Region Formen der Zusammenarbeit angestrebt werden. In einem Punkt waren sich die Kandidaten einig: Der Kanton soll die familienergänzende Kinderbetreuung fördern. Auch der Umgang mit Ressourcen beschäftigt die drei. Roth sieht die Notwendigkeit, energetische Sanierungen von Gebäudehüllen zu unterstützen, Indermaur fordert von der öffentlichen Hand, bei Neubauten mit gutem Beispiel voranzugehen, und Hess findet, Investitionen in erneuerbare Energien müssen mit cleveren und kreativen Lenkungsabgaben sozial abgefedert sein.

Moderator Pierre River im Gespräch mit den Kandidaten Gallus Hess, Stefan Roth und Florian Indermaur. Bild: Mea Mc Ghee

Rolle im Kantonsrat

Unterschiedlich sehen sie ihre Rolle im Kantonsrat. Indermaur möchte sich als Vertreter der Jungen einbringen, denn viele im Kantonsrat anstehende Themen würden das Leben im Kanton die nächsten Jahre prägen. Für Hess geht es darum, miteinander die Zukunft des Kantons zu gestalten. Er sagt: «Eine sachliche und offene Diskussion ist mir wichtig, ebenso die faire Auseinandersetzung mit Themen.» Und Roth findet: «Zunächst wäre ich ein Beobachter, der Abläufe kritisch hinterfragt.» Er arbeite konsensorientiert und möchte sich für Projekte einsetzen, wo er seine Stärken einbringen kann.