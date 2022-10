Wahlen Claudia Frischknecht und Werner Rüegg werden vorgeschlagen: Die Mitte AR tritt zu den Nationalratswahlen 2023 an Die Vorstände der beiden Regionalparteien Hinter- und Vorderland schlagen der Kantonalpartei je eine Persönlichkeit für die Nomination vor. Es handelt sich dabei einerseits um Kantonsrätin Claudia Frischknecht, andererseits um Kantonsrat Werner Rüegg.

Die Nationalräte sitzen während der Frühlingssession 2021 im Saal. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die beiden Regionalparteien Hinter- und Vorderland schlagen der Kantonalpartei gemäss einer Mitteilung je eine Persönlichkeit für die kommenden Nationalratswahlen 2023 vor. Der Vorstand der Mitte Appenzell Ausserrhoden ist von beiden überzeugt.

Claudia Frischknecht. Bild: PD

Claudia Frischknecht habe durch ihre «souveräne und sympathische» Leitung des Kantonsrates im Amtsjahr 2021 / 2022 sowie durch ihre langjährige Mitgliedschaft in der kantonsrätlichen Kommission Finanzen bewiesen, so die Mitteilung weiter, dass sie eine verlässliche Teamplayerin ist und über die Parteigrenzen hinaus zu mehrheitsfähigen Lösungen Hand bietet. Mit ihren Fachkenntnissen und langjährigen Erfahrungen als Sozialversicherungsfachfrau könne die ehemalige Kantonsratspräsidentin wertvolle politische Beiträge leisten, wenn es darum geht, die soziale Sicherheit im Lande zu stabilisieren. In der Finanzpolitik will sie sich für einen zwar schlanken, aber doch effizienten Staat einsetzen. Als Präsidentin des Appenzeller Blasmusikverbandes wie auch als Aktivmitglied in Musikverein und Guggenmusik wisse sie zudem um die Bedeutung der Kultur und des Vereinslebens für das Miteinander sowie die Lebensqualität in diesem Land.

Werner Rüegg. Bild: PD

Werner Rüegg indes kenne aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit als Arbeitnehmervertreter im Bereich des öffentlichen Verkehrs die Werte einer funktionierenden Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Er würde sich auch im Nationalrat für ein vertrauensvolles Miteinander zwischen der Wirtschaft und den Arbeitskräften im Lande einsetzen. Dank seiner beruflichen Tätigkeit ist er in Bern bereits gut vernetzt. Rüegg war lange Mitglied des Gemeinderats von Heiden und engagiert sich seit Jahren für eine effektive Umsetzung der Energiewende. Mit seinen Anträgen im Kantonsrat hat er mitgeholfen, dass die kantonale Legislative schliesslich ein neues Energiegesetz verabschiedet hat. Als Präsident der Schwimmbadgenossenschaft Heiden ist Werner Rüegg zudem vertraut mit verschiedenen Aspekten, die ihm speziell wichtig sind und deshalb auch am Herzen liegen. Es geht hier um die Sozialpartnerschaft, den Service public und eine wirtschaftliche Betriebsführung.

Ausserordentliche Parteiversammlung im Januar

Die Eidgenössischen Wahlen vom 22. Oktober 2023 werden inhaltlich wohl entscheidend geprägt von der aktuellen Zeitenwende (Klimanotstand, Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine). Neue Denkmuster und davon abgeleitet auch neuartige Lösungsansätze werden die Debatte prägen. Dies gilt gleichermassen für die Aussen- wie für die Innenpolitik. Claudia Frischknecht und Werner Rüegg bringen gemäss Meinung der Partei den nötigen Veränderungswillen mit, um entsprechende Ideen und Vorschläge im Bundeshaus einzubringen beziehungsweise zu unterstützen. Der Vorstand der Mitte Appenzell Ausserrhoden lädt seine Mitglieder am 26. Januar 2023 zu einer ausserordentlichen Parteiversammlung ein, um zu entscheiden, mit welcher Kandidatur die Mitte zur Wahl antritt. (pd)