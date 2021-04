Wahlbeteiligung Wahl in Herisau überrascht nicht ‒ Wahlbeteiligung tiefer als der restliche Kanton Der spannende Zweikampf zwischen Sandra Nater (FDP) und Max Eugster (SP) um das Gemeindepräsidium lockte wenige Herisauerinnen und Herisauer an die Urne. Mit 36,7 Prozent lag die Wahlbeteiligung relativ tief. Ähnlich tief wie bei den Gesamterneuerungswahlen 2019, als der parteilose Kurt Geser völlig überraschend gegen Renzo Andreani (SVP) siegte.

Direktdemokratische Institutionen beeinflussen das Wahlverhalten der Bevölkerung. Str / KEYSTONE

Nicht nur die Parteistrategen der beiden Komitees fragen sich, was die Ursachen für das geringe Interesse sind. Liegt es vielleicht an der Agglomeration, dass Herisau weniger Wahlbeteiligung hat? Hier muss eine wichtige Unterscheidung gemacht werden. Eine Agglomerationsgemeinde wie Gossau kann nicht allein mit einer anderen Agglomerationsgemeinde beziehungsweise dem Land verglichen werden, die Stadt muss immer miteinbezogen werden, wenn es um politische Themen geht. Ohne eine Stadt gibt es auch keine Agglomeration. Herisau liegt genau zwischen zwei Welten, so liegt der Ort direkt neben St.Gallen und könnte als Agglomeration gesehen werden. Zum anderen ist Herisau zusammen mit Trogen der Hauptort des Kantons und Sitz der Kantonsregierung und Kantonspolizei. Das kann ein Faktor sein, muss es aber nicht.

Durch Nähe zu einer grösseren Stadt fallen lokale Gemeindethemen oft nicht auf. Doch auch hier muss man Vorsicht walten lassen. Patrick Emmenegger, Professor für Politologie an der Universität St.Gallen, sagt dazu:

«Auf alle Fälle ist es in der Tat so, dass auf dem Land die Stimmbeteiligung tendenziell höher ist.»

Dies lasse sich mit dem höheren Anteil älterer Menschen und einem dichteren sozialen Netzwerk erklären. Vergleicht man die Wahlbeteiligung von Herisau mit Gossau oder Flawil, so sieht man, dass die Zahlen nahe beieinander liegen. Zieht man den Vergleich innerhalb des Appenzellerlands mit Trogen, so sieht man, dass hier die Wahlbeteiligung in Herisau tiefer ist. Im direkten Vergleich lässt sich keine allgemeine Aussage machen.

Direkte Demokratie führt zu weniger Wahlbeteiligung

Weil man als Bürger am meisten Mitbestimmungsrecht auf Gemeindeebene hat, ist der Fall Herisau besonders interessant. Denn als einzige Gemeinde im Appenzellerland hat Herisau mit dem Einwohnerrat ein Gemeindeparlament. Könnte es daran liegen, dass die Wahlbeteiligung tiefer ist?

Dieses Thema müsse differenziert betrachtet werden, sagt Thomas Wüst, stellvertretender Departementssekretär des Departements Inneres und Sicherheit. In den Augen des Politologen Andreas Ladner, auf dessen Aussagen sich Wüst stützt, gibt es hier zwei Perspektiven. Zum einen belebe ein Gemeindeparlament die lokale Interaktion mit der Bevölkerung, «da sich ein grösserer Kreis von Personen aktiv mit lokalpolitischen Fragen auseinandersetzt». Das Parlament unterstütze ausserdem die Bildung von Parteien, was wiederum die Politisierung der Bevölkerung fördere. Zum anderen könne man das Argument anführen, dass ein Gemeindeparlament die Bevölkerung von politischer Aktivität entlastet und so von lokalpolitischen Fragen entferne. Es sei also schwierig, eine abschliessende Aussage zu machen, sagt Wüst.

Die Forschung zeigt, dass die direktdemokratischen Instrumente wie Referendum und Initiative einen Einfluss auf die abnehmende Wahlbeteiligung haben. Wenn mehr Initiativen und Referenden an die Urne kommen, gehen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger weniger abstimmen. Weil sie auf nationaler Ebene mitbestimmt haben, haben sie nicht mehr das Bedürfnis dies auf lokaler Ebene zu tun.

Praxisnahe Projekte sind geplant

Um die tiefe Wahlbeteiligung zu bekämpfen, gibt ein einige Lösungsansätze. Emmenegger verweist beispielsweise auf den Kanton Schaffhausen, der eine Wahlpflicht kennt, und meint ausserdem:

«Ein lebhafter Wahlkampf wäre ebenfalls sehr hilfreich.»

Gerade die Wahlen 2019 hätten dies gezeigt. Die Schweiz leide darunter, dass Wahlen auf den ersten Blick kaum Einfluss haben, da sie die Ergebnisse die Regierungszusammensetzung in der Regel nicht beeinflussen, sagt Emmenegger. In Kombination mit der direkten Demokratie führe das zur verbreiteten Ansicht, dass Wahlen vielleicht gar nicht so wichtig seien. «Das ist aber falsch!», sagt der HSG-Politologe. Seiner Ansicht nach sollte ein stärkeres Bewusstsein geschaffen werden, was die Politik alles vermag und wie viel Einfluss man als Wählerin und Wähler wirklich hat. Gerade die Jungen sollten gemäss Emmenegger stärker ermuntert werden, sich politisch einzubringen. Zudem kommt der Grundsatz, dass Wählen eine Bürgerpflicht ist. «Sie sollte von allen als solche wahrgenommen werden», meint der Politologe dazu.

Die Problematik der tiefen Wahlbeteiligung ist auch beim Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden ein Thema. Im Regierungsprogramm der Periode 2020 bis 2023 zeigt sich das unter den Zielen im Bereich Gesellschaft. Dort steht, dass die Regierung die politische Partizipation und Bildung der Bevölkerung durch praxisnahe Projekte fördern will. Entsprechende Projekte sind in der «Planung und Vorbereitung», und es sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine inhaltlichen Aussagen möglich, so Thomas Wüst. Weiterhin können die einzelnen Gemeinden selbst das Zepter in die Hand nehmen. «Die Gemeinden beispielsweise könnten das Stimmrecht unter gewissen Voraussetzungen auch Ausländerinnen und Ausländern einräumen; die Kantonsverfassung gibt den Gemeinden eine entsprechende Ermächtigung», räumt Thomas Wüst ein. Es besteht also die Möglichkeit, dass die Gemeinden teilweise selbst aktiv werden können, ohne auf den Kanton warten zu müssen. Das Bewusstsein und der Wille sind da. Die Zukunft wird zeigen, was die geplanten Massnahmen erreichen.