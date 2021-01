Vorstoss Gemeinde Herisau führt Gebührenpflicht auf Badiparkplatz ein – Widerstand lässt nicht lange auf sich warten 2018 hatte sich das Stimmvolk von Herisau gegen das Parkierungsreglement und damit auch gegen einen kostenpflichtigen Badiparkplatz ausgesprochen. Nun führt die Gemeinde eine Gebührenpflicht ein. Einwohnerrat Reto Sonderegger kritisiert die Massnahme und schlägt eine andere Vorgehensweise vor.

In den vergangenen beiden Sommern wollte die Gemeinde den Langzeitparkern mit Schildern Herr werden. Genutzt hat es wenig. APZ

Der Badiparkplatz beim Sonnenberg beschäftigt Gemeinde und Bevölkerung von Herisau schon länger. Die Zahl der Langzeitparker auf dem bis anhin kostenlosen Parkplatz hat in den vergangenen Jahren gemäss Angaben der Gemeinde stetig zugenommen. Seit längerem versuchen die Verantwortlichen eine Lösung für die Problematik zu finden. Nachdem 2018 die Totalrevision des Parkierungsreglements – welches unter anderem diesem Umstand gerecht hätte werden sollen – von den Stimmberechtigten abgelehnt wurde, hatte die Gemeinde kurzfristige Massnahmen erlassen. Während der vergangenen beiden Sommer wurden bei einigen Parkplätzen Tafeln aufgestellt mit dem Hinweis, dass diese für Badibesucher reserviert seien. Genützt hat es wenig. Wie der zuständige Gemeinderat Glen Aggeler sagt, hatte dieser «Mittelweg» nicht funktioniert, die Parkplätze blieben besetzt. Die Problematik der Langzeitparker – unabhängig vom Badibetrieb – blieb bestehen.

Glen Aggeler, Gemeinderat Herisau PD

Nun hat die Gemeinde reagiert und die rechtlichen Grundlagen geschaffen, um den Badiparkplatz gebührenpflichtig zu betreiben. Nach Einführung der neuen Regelung - voraussichtlich im Sommer oder Herbst - kostet die Benutzung einen Franken pro Stunde. Dies während der Sommermonate auch an Sonntagen. Bis heute sind abgesehen vom Parkplatz beim Sportzentrum alle übrigen Parkplätze in Herisau an Sonntagen kostenlos.

Bereits bei der geplanten Revision des Parkierungsreglements stiess die Idee von kostenpflichtigen Badiparkplätzen auf Kritik. Der Gemeinderat habe die damaligen Kritikpunkte in seine Erwägungen aufgenommen, so Aggeler. Die vorliegenden Anpassungen konnte er in eigener Kompetenz vornehmen.

Einwohnerrat fordert Parkzeitbeschränkung statt Gebührenpflicht

Die Reaktion auf die Massnahme der Gemeinde lässt auch diesmal nicht lange auf sich warten. SVP-Einwohnerrat Reto Sonderegger hat eine Interpellation eingereicht und fordert die Gemeinde auf, den Entscheid nochmals zu überdenken. Sonderegger schlägt vor, statt der Gebührenpflicht eine Parkzeitbeschränkung beispielsweise von 12 Stunden einzuführen. Eine solche Regelung kennt etwa die Nachbargemeinde Waldstatt.

Reto Sonderegger, SVP-Einwohnerrat PD

Zudem stellt Sonderegger die Idee in den Raum, die Parkgebühren an einen etwaigen Badieintritt anzurechnen. Der Familienvater rechnet durch die Gebührenpflicht mit negativen Auswirkungen für Badigäste und die Gemeinde und tönt die Sorge an, dass fernbleibende Badigäste die Einnahmen des Schwimmbads mindern könnten.

Sonderegger verweist zudem darauf, dass ebendiese Bewirtschaftung des Badiparkplatzes ein wichtiger Grund für die Ablehnung des Parkierungsreglementes gewesen sei. Sonderegger dazu:

«Es ist nicht korrekt, dass die Gemeinde das nun einfach für sich und quasi über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden hat.»

Für Glen Aggeler sind die genannten Punkte nicht neu. Sie seien vom Gemeinderat im Vorfeld eingehend abgeklärt, abgewogen sowie in den jetzigen Entscheid miteinbezogen worden, so Aggeler. Mehr möchte der Gemeinderat im Vorfeld der Diskussion im Einwohnerrat dazu nicht sagen.

Quartiervereinspräsident Marcel Dörig findet die Bewirtschaftung grundsätzlich gut. «Der Parkplatz steht in erster Linie ja den Freibadgästen zur Verfügung und sollte nicht durch Langzeitparkierer besetzt werden.» Er erachtet die neue Regelung dementsprechend als fair. Die meisten Autofahrer müssten für längeres Abstellen ihres Fahrzeugs Garagenmieten oder Gebühren zahlen, und könnten es nicht unentgeltlich auf dem öffentlichen Grund stehen lassen. Innerhalb des Quartiervereins waren die Langzeitparkierer jedoch nie ein hitziges Thema. Unmut äusserten ausschliesslich auswärtige Badigäste.

Zwecks Gleichbehandlung Gebührentarife vereinheitlicht

Beim Badiparkplatz beziehungsweise bei den ergriffenen Massnahmen ging es gemäss Aggeler um noch eine Sache: Um die Gleichbehandlung aller Parkierenden. Die Gemeinde hat per 1. Januar die Gebührentarife für das ganze Gemeindegebiet vereinheitlicht. Neu kostet eine Stunde auf allen Parkplätzen 1 Franken. Bis Ende vergangenen Jahres wurden auf unterschiedlichen Parkplätzen unterschiedliche Stundentarife berechnet. Diese reichten von 25 Rappen bei der Chälblihalle bis 1.40 Franken beim Alten Zeughaus.

Auch hat die Gemeinde die Tarifzeiten angepasst. Neu ist die Mittagszeit von 12 Uhr bis 13.30 Uhr auf sämtlichen Parkplätzen der Gemeinde gratis, vorher war dies nur auf und rund um den Obstmarkt der Fall. Auch gilt neu überall eine Kostenpflicht während 8 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Damit profitieren gemäss Gemeinderat Glen Aggeler vor allem Vereine, die das Sportzentrum nutzen. Früher bestand dort eine Kostenpflicht bis 22 Uhr.