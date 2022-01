Vorsorge Dank Patientenverfügung das Lebensende mit Würde und Selbstbestimmung abschliessen Warum die Patientenverfügung uns alle betrifft und wieso es so wichtig ist, sie korrekt auszufüllen, erklärt Christian Schweiger, der als Arzt und Philosoph in Heiden tätig ist. Er bietet Sprechstunden zum Thema an.

Wie möchte ich kurz vor dem Tod behandelt werden? In der Patientenverfügung entscheidet jeder selbst, was er möchte und was nicht. Bild: PD

«Dann fülle ich die Patientenverfügung halt aus.» Diesen Satz bekommen Ärztinnen und Ärzte häufig von ihren Patientinnen und Patienten zu hören. «Sie sehen das Ausfüllen der Patientenverfügung als lästige Bürokratie an», sagt Christian Schweiger. Er arbeitet seit 25 Jahren als Arzt und ist zudem auch als Philosoph in seiner Praxis LebenSein für klinische Philosophie in Heiden tätig. Schweiger ist der Ansicht, dass die Patientenverfügung keine lästige Angelegenheit sein soll. Ganz im Gegenteil: Sie soll die Wünsche des Menschen in Bezug auf das Sterben festhalten. Das Problem sei, das viele Patientenverfügungen nicht das repräsentieren, was der Mensch genau möchte.

Christian Schweiger bietet für die Patientenverfügung Sprechstunden in seiner Praxis LebenSein in Heiden an. Bild: PD

Behandlungswunsch steht im Vordergrund

Der Arzt und Intensivmediziner bietet in seiner Praxis Sprechstunden für das individuelle und gewissenhafte Ausfüllen der Patientenverfügung an, die sich «advance care planning» nennt. Er empfiehlt allen Personen ab 50 Jahren, eine solche auszufüllen und sagt:

Mit der Patientenverfügung entlastet jede Person sich selbst sowie ihre Angehörigen frühzeitig, noch bevor eine Akutsituation die Selbstbestimmtheit verwehrt.»

Schweiger ergänzt: «Es ist wichtig, dass die Patientenverfügung bis ins Detail ausgefüllt wird und immer in Einklang mit dem Leben der Menschen steht. Sie kann bei jeder Person etwas anders aussehen und wird individuell festgelegt. Schweiger sagt: «Der Vorteil einer seriösen Patientenverfügung ist, dass der Mensch die Behandlung erhält, die er sich in so einer Situation wünscht.» Bei Veränderungen im Leben soll die Patientenverfügung gegebenenfalls angepasst werden, wie zum Beispiel bei einer Erkrankung.

Doch nicht nur das Ausfüllen des Dokuments ist wichtig, auch dessen Aufbewahrungsort. Denn viele Personen berichten kurz vor ihrem Tod, dass sie zwar eine Patientenverfügung haben, aber nicht mehr wissen wo sie ist. Darum sollten auch die Angehörigen über den Aufbewahrungsort informiert werden. Es gibt sogar Patientenverfügungen, die ausgefüllt sind, aber sich entweder inhaltlich widersprechen oder nicht den Wunsch des Patienten klar zum Ausdruck bringen.

Korrekt ausgefüllte Patientenverfügung verhindert Stress

«Wenn keine Patientenverfügung vorhanden ist, oder lediglich eine die widersprüchlich ist, führt das bei allen Beteiligten zu einer Unruhe und zu Stress», sagt Schweiger. So kommt diese Unruhe häufig auf Intensivstationen oder zu Hause vor. Nicht nur die Patienten werden unruhig, auch das Ärzte- und Pflegepersonal. Denn sie wissen nicht genau, was sich dieser Mensch in so einer Situation für eine Behandlung wünscht. «Und das müsste nicht sein,» sagt Schweiger.

Damit die Patientenverfügung richtig ausgefüllt wird, sollte die Hilfe eines Arztes in Anspruch genommen werden. So gibt es zum Beispiel Fragen, ob sie reanimiert werden wollen oder nicht. «Erstaunlich ist, das die meisten Menschen nicht wissen, was es genau bedeutet, wenn sie sich reanimieren oder nicht reanimieren lassen», sagt Schweiger. Wenn ein Patient keine Reanimation wünscht, nehmen viele an, dass sie einfach friedlich einschlafen. Dem ist aber nicht so. «Sie werden immer weniger Luft bekommen und schlussendlich ersticken,» sagt Schweiger. Gerade bei Covid-19 Patienten war es oft so, dass sie beatmet werden mussten, um zu überleben. So eine Situation zeigt auf, wie wichtig die Patientenverfügung im Akutfall wirklich ist. Denn dann wären Fragen geklärt, wie ob diese Person beatmet werden möchte oder nicht. Schweiger sagt:

«Ein Mensch kann nur invasiv beatmet werden, wenn er sich in Narkose und damit im sogenannten künstlichen Koma befindet. Unklar ist, ob dieser Mensch danach wieder aufwachen wird oder nicht.»

Wer sich gegen eine Beatmung oder Reanimation entscheidet, kann sich dennoch auf das Ärzte- und Pflegepersonal verlassen. «Denn sie werden in einer so hoch dramatischen Situation nicht einfach beim Sterbeprozess zuschauen und nichts tun», erklärt der Arzt. Die Patienten bekommen eine Sauerstoffmaske und verschiedene Medikamente, die das Sterben erträglicher machen. Dabei kommen vor allem schmerzlindernde und sedierende Medikamente zum Einsatz. «Ich habe oft erlebt, wie Patienten nach Luft ringen. Es ist grauenvoll wenn jemand erstickt. Das Herz rast und die Augen des Patienten gehen weit auf. Von aussen betrachtet, ist so eine Situation unglaublich belastend», sagt Schweiger.

Coronabehandlung auf der Intensivstation. Möchte ich beatmet werden oder nicht? Mit der Patientenverfügung werden genau solche Fragen vorgängig abgeklärt. Bild: KEYSTONE

Behandlungswunsch muss respektiert werden

Wer sich aber gegen eine Reanimation entschieden hat, entscheidet sich oftmals gegen eine schwere Erkrankung wie zum Beispiel Krebs. «Als Arzt respektiere ich so eine Entscheidung. Ich finde sie mutig und die Patienten haben sich ja viele Gedanken dazu gemacht,» erklärt Schweiger. Wenn ein Mensch sich bewusst gegen eine Beatmung entscheidet, ist der Umgang für das Ärzte und Pflegepersonal einfacher.

«Ich wäre entsetzt, wenn ich aus dem Off, also aus dem Jenseits zusehen müsste, wie Sachen mit mir gemacht werden, die ich gar nicht möchte,» sagt Schweiger.

Wenn es um das Thema Sterben und Tod geht, kommt es auffällig häufig vor, das juristische Angelegenheiten genau abgeklärt wurden, wie zum Beispiel, wenn es um das Erbe geht. Wenn es aber darum geht, wie man einen Menschen in einer Akutsituation oder dem Sterbeprozess behandeln soll, sind viele Fragen noch offen. Der Arzt beschäftigt sich darum auch philosophisch mit dem Thema Patientenverfügung und der Frage haben oder sein? Schweiger sagt:

«Als Arzt konnte ich in diesen 25 Jahren immer wieder beobachten, dass Menschen denken, sie hätten ein Anrecht auf Gesundheit. Dem ist aber nicht so. Denn Gesundheit ist nicht selbstverständlich, sie ist ein Geschenk.»

Was den Arzt und Philosophen im Zusammenhang mit der Patientenverfügung auch interessiert, ist das Stichwort Bewusstsein und er sagt: «Unsere Lebenszeit ist kurz. Was machen wir mit dieser Zeit?» Darum ist es umso wichtiger, sich bewusst zu werden, was man im Leben möchte und was nicht. Das gilt auch für das Lebensende. Schweiger sagt: «Die Patientenverfügung sollte das würdevolle Zeugnis ihres selbstbewussten Lebens im Alter sein. Man sollte darauf vertrauen dürfen, das gelebte Leben auch an dessen Ende in selbstbestimmter Würde und Achtsamkeit zu beenden.»

Zum Schluss zitiert Schweiger den deutschen Philosophen Ernst Bloch und sagt: «Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum muss ich erst werden. »