Vorschau Appenzeller Kantonalmusikfest: So bereitet sich die Spielgemeinschaft Urbrunn auf den Grossanlass in Heiden vor Am diesjährigen Kantonalmusikfest vom 24.–26. Juni nehmen fast 50 Vereine teil, darunter auch zahlreiche aus dem Appenzellerland. Der Dirigent der Spielgemeinschaft Urbrunn erklärt, welche Bedeutung der Event für die beiden Hinterländer Musikvereine hat.

Bereits am letzten Kantonalmusikfest 2015 in Appenzell traten die Musikgesellschaft Schwellbrunn und der Musikverein Urnäsch als Spielgemeinschaft Urbrunn auf. Bild: PD

In einer Woche steht das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden auf dem Programm. Rund 50 Musikvereine aus der ganzen Schweiz mit über 1750 Musikantinnen und Musikanten nehmen daran teil. Sie bereiten sich seit Wochen auf den Grossanlass vom 24.–26. Juni vor, so auch die Spielgemeinschaft Urbrunn.

Unter diesem Namen treten die Musikgesellschaft Schwellbrunn und der Musikverein Urnäsch zu grösseren Wettbewerben an. «Wir sind seit Wochen intensiv am Proben und bereit für das Kantonalmusikfest», sagt Roman Heierle, Dirigent des Musikvereins Urnäsch. In Heiden wird Heierle das Kurzkonzert dirigieren, Armando Cozzio übernimmt die Parademusik. Cozzio ist Dirigent der Musikgesellschaft Schwellbrunn.

Aus deren Mitte kam vor mehr als zehn Jahren der Anstoss zur Zusammenarbeit der beiden Hinterländer Musikvereine. Gemeinsam besuchte man damals ein Musikfest in Südtirol. Weil die Chemie untereinander stimmte, entstand in der Folge eine Kooperation. So helfen sich die beiden Vereine gegenseitig aus, wenn einzelne Stimmen fehlen. Zudem ist es gemäss Heierle das Ziel, einmal pro Jahr gemeinsam ein Konzert zu geben.

Auswahl der Stücke im Dezember 2021

Mit den Vorbereitungen für das diesjährige Appenzeller Kantonalmusikfest begann die Spielgemeinschaft Urbrunn im Dezember 2021. Die Stückwahlkommission suchte die Freiwahlstücke aus, mit denen die Jury am Kantonalmusikfest überzeugt werden soll. Heierle sagt:

«Wegen der Coronamassnahmen konnten wir damals noch nicht mit den Proben beginnen.»

Die Registerproben starteten dann Anfang März. Bei diesen wird das Orchester nach Instrumenten aufgeteilt, um auf musikalische Feinheiten besser eingehen zu können. Parallel dazu haben sich die beiden Musikvereine unabhängig voneinander auf andere Auftritte vorbereitet.

Zehn Wochen vor dem Kantonalmusikfest erhielten alle Teilnehmer, so wie es das Reglement vorsieht, das Aufgabenstück. Seit sechs Wochen steht bei der Spielgemeinschaft Urbrunn wöchentlich eine Doppelprobe auf dem Programm, abwechslungsweise in Schwellbrunn und Urnäsch. Die Vorfreude auf das anstehende Fest steigt. Für die Spielgemeinschaft Urbrunn, welche in der Harmonie-Stärkeklasse 4 eingeteilt ist, steht in Heiden eines im Vordergrund. Heierle betont:

«Wir wollen einen schönen Tag geniessen.»

Die Freude an der Blasmusik soll dabei im Vordergrund stehen. Der Dirigent hebt noch einen anderen Aspekt hervor. «Der Weg das Ziel.» Dank der intensiveren Vorbereitung könne sich jede Musikantin und jeder Musikant verbessern, sagt Heierle.

Im Folgenden die wichtigsten Fragen und Antworten zum Appenzeller Kantonalmusikfest:

Wer kann am Kantonalmusikfest teilnehmen?

Heiden verwandelt sich zum Blasmusikmekka der Schweiz. Begrüsst werden fast 50 Musikvereine mit über 1750 Musikantinnen und Musikanten aus 14 Kantonen zum musikalischen Wettstreit in den Wettspiellokalen und beim Parademusikwettbewerb. Der Grossanlass wird nach den Bestimmungen im Fest- sowie Parademusikreglement des Appenzeller Blasmusikverbands (ABV) durchgeführt. Demnach ist grundsätzlich jeder Verein des ABV verpflichtet, am Kantonalmusikfest teilzunehmen. In Heiden werden zudem mehr als die Hälfte Gastvereine aus der ganzen Schweiz auftreten.

Aus welchen Teilen besteht der Wettbewerb?

Die musikalischen Vorträge am Kantonalmusikfest bestehen aus der Parademusik und einem Kurzkonzert. Letzteres wiederum unterteilt sich in ein vorgegebenes Aufgabenstück und eine beliebige Anzahl frei wählbarer Werke oder Teile davon. Sie müssen in der Gesamtheit der Stärkeklasse des vortragenden Vereins entsprechen. Beim Parademusikwettbewerb gibt es dagegen bei den Schwierigkeitsgraden keine Unterschiede. Jeder Verein bereitet einen entsprechenden Marsch vor.

Wie viele Stärkeklassen gibt es?

Die 47 teilnehmenden Musikvereine sind in die Stärkeklassen «4. Klasse» bis «Höchstklasse» eingeteilt. Je nachdem, wo ein Musikverein eingeteilt ist, dauert das Kurzkonzert zwischen 15 bis höchstens 45 Minuten.

Wo in Heiden werden die Konzerte durchgeführt?

Mit dem Kursaal und der reformierten Kirche gibt es zwei Wettspiellokale, wo die Musikvereine aller Harmonie- und Brassband-Stärkeklassen am Samstag und Sonntag die Kurzkonzerte aufführen. An diesen beiden Tagen findet auch der Parademusikwettbewerb auf der Rosentalstrasse statt. Bei schlechtem Wetter wird dieser Teil in die Turnhalle Wies verlegt.

Wie ist die Jury zusammengesetzt?

Die Auftritte der teilnehmenden Musikvereine werden bei den Kurzkonzerten durch eine vierköpfige Jury bewertet. Beim Parademusikwettbewerb besteht das Beurteilungsgremium aus drei Personen. Die Jury besteht aus ausserkantonalen, ausgewiesenen Musikern und Dirigenten. Sie dürfen keinen Blasmusikverein in Ausserrhoden dirigieren oder in einem solchen mitspielen. Den Jurymitgliedern ist es zudem untersagt, die Proben der am Fest teilnehmenden Vereine zu besuchen oder diese zu beraten.

Nach welchen Kriterien werden die musikalischen Beiträge beurteilt?

Die Experten verteilen für die Kurzkonzerte Punkte. Dabei werden Faktoren wie Stimmung, Rhythmus, Tonkultur, Klangausgleich, Programmwahl und Interpretation beurteilt. Bei der Parademusik beurteilt jeder der drei Juroren andere Faktoren.