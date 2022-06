Vorderland Vom Pilatesstudio bis zum CBD-Hanfanbieter: Jungunternehmer schafft in Grub neues Gewerbezentrum Moritz Seiler hat die Liegenschaft, wo einst die Firma Gigatherm produzierte, umgenutzt. Am 25. Juni werden sich die eingemieteten Gewerbebetriebe an einem Tag der offenen Tür zeigen.

In Grub gibt es ein neues Gewerbezentrum. Moritz Seiler hat mit seiner Firma Lindenbaum Immobilien GmbH eine Liegenschaft im Gebiet Halten gekauft und in den vergangenen Monaten sanieren lassen. Unterdessen sind fünf ganz unterschiedliche gewerbliche Mieter eingezogen, im Obergeschoss besteht zudem eine Wohnung. Am 25. Juni ist im Haus «Linde Gwerb», wie Seiler sein Objekt nennt, einen Tag der offenen Tür geplant. «Ich wurde immer wieder gefragt, wer dort eingemietet ist», sagt der 33-Jährige. Wegen der grossen Neugier wollen sich die Betriebe nun der Öffentlichkeit präsentieren.

Das Interesse hat wohl auch mit der Vorgeschichte des Gebäudes zu tun. Im an der Hauptstrasse von Grub nach Eggersriet gelegenen Haus war lange Zeit die überregional bekannte Firma Gigatherm zu Hause. In den 70er-Jahren war die Gigatherm mit rund 70 Mitarbeitenden die grösste Arbeitgeberin in Grub, später geriet das Unternehmen in wirtschaftliche Turbulenzen und zügelte schliesslich 2015 nach Flawil.

Plan mit Loftwohnungen platzte

In der Folge stand die Liegenschaft längere Zeit leer – bis Ende 2017 Seiler auf das Objekt samt benachbartem Haus aufmerksam wurde. «Ich fand es schade, dass die Immobilie ungenutzt war und sah in ihr grosses Potenzial.» Im Juni 2018 ging der Verkauf schliesslich über die Bühne. Die Schaffung eines Gewerbezentrums war da allerdings noch kein Thema. Vielmehr wollte Seiler bis zu 12 Loftwohnungen realisieren. Aus raumplanerischen Gründen ging dies allerdings nicht, worauf Seiler seine Pläne ändern musste.

Nachdem der erste Mieter mit einer illegalen Hanfplantage aufflog, ist heute im «Gwerb Linde» unter anderem die Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH untergebracht. Dazu kommen die im Bereich CBD-Hanf tätige Promo C GmbH, die Hunziker Gerüste, das Pilatesstudio Atelier 5 von Bettina Duff und das Geschäft von Elke Niederer. In ihrem Elkes Kreativ Atelier biete sie Floristik-Workshops an. «Unter den Mietern herrscht ein tolles Arbeitsklima und ein gutes Miteinander», freut sich Seiler. Schwierigkeiten, das Objekt zu vermieten, hatte er keine. «Dafür musste ich nicht mal ein Inserat schalten», betont er. Auch heute noch erhalte er immer wieder Anfragen. Seiler führt dies darauf zurück, dass es im Vorderland tendenziell zu wenig Gewerberäume gibt.

Tag der offenen Tür mit Hausführungen

Der in Heiden wohnhafte, zweifache Familienvater ist seit 14 Jahren selbstständig. Zuerst betrieb er in Rehetobel die Seiler Gartenbau GmbH. Nach vier Jahren verkaufte er seine Gartenbaufirma und stieg ins Immobiliengeschäft ein. Mit seiner Lindenbaum Immobilien GmbH kaufte, sanierte und verkaufte er Bauernhäuser.

Die Gewerbeimmobilie in Grub will Seiler allerdings im eigenen Bestand halten, um damit regelmässige Mieteinnahmen zu generieren. Bevor dies möglich ist, musste der Jungunternehmer erst einmal Investitionen tätigen. «Wir haben das Haus von unten bis oben verschönert», betont er. So wurden verschiedene Wände neu gestrichen und die Toiletten erneuert. Darüber hinaus galt es, die vorgeschriebenen Brandschutzmassnahmen umzusetzen. Abgesehen davon möchte Seiler nach eigenen Angaben aus dem Objekt eine Art Kunstprojekt und Kulturzentrum machen. So hat der Künstler Ivandfrei, der mit bürgerlichem Namen Ivan Scheidegger heisst, die Gänge kunstvoll gestaltet und den Liftschacht mit einem Graffiti versprayt, sodass man an einem elf Meter langen Gemälde entlangfährt. Als Nächstes beabsichtigt der Hausbesitzer, die Fassade farblich frecher zu gestalten und hinter dem Gebäude einen rund 400 Quadratmeter grossen Naturgarten mit Biotop anzulegen.

Ein Bild von der Erneuerung können sich Interessierte wie erwähnt am 25. Juni machen. Von 10 bis 16 Uhr können alle Gewerbebetriebe besichtigt werden. Zudem gibt es um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr Hausführungen.