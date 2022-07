Vorderland «Jede Pflanze zählt»: Imkerverein des Appenzeller Vorderlands lanciert Aktionswochen für insektenfreundliche Gartensträucher Imkerei wird oft nur mit Honigertrag verbunden. Doch die hiesigen Imkereivereine setzen sich vermehrt für die Erhaltung der lokalen Biodiversität ein. Denn ohne diese fehlt das Nahrungsangebot für Bienen und andere Insekten.

Patrik Thürlemann und Daniel Bänziger setzen sich als Co-Präsidenten des Imkervereins des Appenzeller Vorderlands für mehr pflanzliche Biodiversität ein. Bild: Tobias Hug

Es summt gemächlich um die Bienenstöcke von Daniel Bänziger. Zusammen mit seinem Kollegen Patrik Thürlemann blickt er auf eines seiner Völker herab. Die beiden teilen sich das Präsidium des Imkervereins des Appenzeller Vorderlands. Mit einem sogenannten Imkerschleier über dem Kopf fachsimpeln sie über ihr Metier.

Die Bienenstöcke stehen an einem Waldrand im Vorderland, welcher an eine Weide angrenzt. «Satte grüne Wiesen sehen zwar schön aus, sind aber aus Sicht der Biodiversität ein Katastrophengewächs», sagt Bänziger.

«Wir sitzen auf einer grünen Wüste.»

«Wir sitzen hier auf einer grünen Wüste». Um die Bevölkerung für dieses Problem zu sensibilisieren, hat der Imkerverein des Appenzeller Vorderlands eine Aktion lanciert. In Zusammenarbeit mit einer lokalen Baumschule werden Nutzpflanzen für Insekten zu einem fairen Preis verkauft. Die einheimischen Hecken- und Nährgehölze werden im November als wurzelnackte Setzlinge geliefert. Pro thematischer Kategorie – Bienen, Schmetterlinge, Rosen, Vögel und Wildfrüchte – sind zehn verschiedene Setzlinge im Angebot enthalten.

Bienen haben viel Sympathie in der Bevölkerung

Eine vergleichbare Aktion hat bereits vor zwei Jahren stattgefunden, allerdings richtete sich das Angebot damals vorwiegend an andere Imkerinnen und Imker. Nun setzt man auf die Unterstützung der breiten Bevölkerung und will diese von der Notwendigkeit und dem Nutzen der lokalen Biodiversität überzeugen. «Alle wollen Bienen fördern», sind sich die beiden Co-Präsidenten einig. «Nur nützt es leider nichts, wenn man sich zur Beruhigung des ökologischen Gewissens ein Bienenhotel auf den Balkon oder gar neben einen Steingarten hängt.» Bienen und andere Insekten benutzen solche künstlichen Nist- und Unterschlupfhilfen nur, wenn sie in der Nähe geeignete Futterquellen finden. Zum Vergleich: Dem Mensch würde ein Haus ohne Nahrungsquelle in der Nähe auch nicht viel nützen.

Ein Bienenvolk in einem künstlichen Bienenstock besteht aus mindestens 10'000 Bienen. Bild: Tobias Hug

Imkerei ist mehr als Honig

Imkerei wird seit jeher vor allem mit Honiggewinn verbunden. Doch Honig ist das Produkt einer pollen- und nektarreichen Umgebung. Fehlt dieses Angebot für die Bienen, nehmen auch Qualität und Quantität des Honigs ab. Imkerei und Botanik sind also sachverwandte Gebiete, wie die Aktion des Imkervereins klarmacht. «Wir leisten Aufklärungsarbeit und hoffen auf die Mithilfe und Bereitschaft der Bevölkerung», sagen Thürlemann und Bänziger. Natürlich ist ein pflanzenreicher Garten mit mehr Aufwand verbunden, als wenn man sich einmalig ein Insektenhotel an die Wand nagelt. Nebst dem Giessen in den Sommermonaten müssen die Gewächse im Herbst zurückgeschnitten werden, um im nächsten Frühling die Blütenvielfalt zu erhöhen. Von nichts kommt nichts. Doch im Vergleich zu den fleissigen Bienen, von deren Arbeit der Mensch in verschiedener Hinsicht profitiert, hält sich unser Aufwand in Grenzen.

Grünflächen sind zu sauber

Seit ein paar Jahren ist das Bienensterben in aller Munde. Laut den beiden Imkern liegt ein Teil des Problems im Fehlen der richtigen Nahrungsquellen für die Insekten. Landwirtschaftliche Flächen würden möglichst fett und somit wirtschaftlich gehalten, während viele Gärten zu sehr auf Sauberkeit und Ordnung getrimmt seien, so Bänziger.

Die ausgewählten Aktionspflanzen leisteten einen wichtigen Beitrag gegen die fälschlich optimierte Natur. So könne mit dem nachhaltigen Schritt in die Biodiversität auch der natürliche Kreislauf im eigenen Garten geschlossen werden. Verschiedene Nutzpflanzen ziehen verschiedene Insekten und andere Lebewesen an, weiss Thürlemann. «So ist die Chance viel höher, dass Schädlinge ihren natürlichen Feinden zum Opfer fallen und man sich das Schädlingsgift sparen kann.»

Der Antrieb zur Umsetzung könnte folgender sein: Anstatt die ordentlichsten und gepflegtesten Gärten in der Nachbarschaft zu vergleichen, lässt sich dieser Wettbewerb auch auf die Nutzpflanzenvielfalt und die Blütenpracht anwenden. Mensch und Tier werden es lieben.