Vorderland Einzige Appenzeller Metrostation: Walzenhausen hat einen Untergrund-Bahnhof In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift «Obacht Kultur – Das Ausserrhoder Kulturblatt» richtet sich der Fokus auf das Signet «MW». Es bedeutet Metrostation Walzenhausen, womit das Bahnhofgebäude zur einzigen Untergrundstation im Appenzellerland avancierte.

Weithin sichtbar: Das stolze Signet auf dem Walzenhauser Bahnhofgebäude «MW» bedeutet Metro Walzenhausen.

2017/18 wurde das Bahnhofgebäude in Walzenhausen umfassend saniert. Im Geleisebereich hat der Bahnhof eindeutig Untergrundbahn-Charakter, zumal der rote Triebwagen der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn unmittelbar nach dem Start in einem Tunnel verschwindet.

Parallelen zur Metro in Frankreichs Hauptstadt Paris sind offensichtlich und lassen immer wieder staunen.

Wettbewerb für künstlerische Gestaltung

«Für die künstlerische Gestaltung des Bahnhofgebäudes wurde ein Projektwettbewerb ausgeschrieben», heisst es in der Zeitschrift «Obacht Kultur». Der entsprechende Auftrag wurde in der Folge Rolf Graf, Heiden, erteilt. «Weil der Triebwagen aus dem Untergrund im Bahnhof eintrifft, erinnert mich das Ganze an eine U-Bahn-Station, was mit dem weithin sichtbaren Signet ‹MW – Metro Walzenhausen› deutlich gemacht wird», erläutert Graf. Dazu die Wettbewerbsjury: «Einfach, klar und frappant!»

Das vom Künstler realisierte Signet mit den beiden übereinander angebrachten Leuchtbuchstaben heisse die Fahrgäste willkommen und gebe dem Bahnhof eine zusätzliche öffentliche und kulturelle Identität. Nach erfolgter Sanierung ging das zur U-Bahn-Station avancierte Gebäude an die Aktiengesellschaft Walzenhausen Bahnhof über, die vom Einheimischen Hansueli Jüstrich präsidiert wird.