Voranschlag 2022 Die Finanzen interessierten wenig: An der öffentlichen Versammlung in Gais wurde über Strassenbeleuchtung und Schülerzahlen diskutiert Gais präsentiert einen Voranschlag mit einem leichten Aufwandüberschuss. Das finanzielle Polster, das die Gemeinde in den letzten Jahren angehäuft hat, ist gross. So gross, dass sogar eine Steuersenkung beantragt wird.

Gais befindet sich im gesamtkantonalen Steuerfussranking auf dem dritten Platz – vor und nach einer allfälligen Senkung. Bild: Tobias Garcia

Es war eine ruhige Versammlung. Am Dienstagabend lud die Gemeinde Gais zur Vorstellung des Voranschlags 2022 in die Mehrzweckanlage Weier. Rund 40 Leute kamen. Fragen finanzieller Natur wurden aber keine gestellt. Kein Wunder, präsentiert sich die finanzielle Lage der Gemeinde doch äusserst komfortabel. Die Bilanzüberschüsse der vergangenen Jahre führten dazu, dass die Mittelländer Gemeinde mittlerweile ein Eigenkapital von 13,1 Millionen Franken angehäuft hat.

Der Voranschlag 2022 sieht bei einem Aufwand von 23,9 Millionen und einem Ertrag von 22,8 Millionen Franken ein negatives operatives Ergebnis von rund einer Million vor. Zuzüglich der Auflösung der zusätzlichen Abschreibungen bleibt unter dem Strich ein negatives Gesamtergebnis von rund 300'000 Franken. Für Finanzverwalter Walter Schiess entspricht dies einer «roten Null», die man damit erreiche.

Investitionsvolumen höher als normal

Auf kommendes Jahr hin beantragt der Gemeinderat eine Steuersenkung um 0,15 auf neu 3,35 Einheiten. Das entspricht Mindereinnahmen von 370'000 Franken. Für den Gemeinderat sei dies verkraftbar, da die Steuereinnahmen in diesem Jahr wohl um 800'000 Franken höher sein werden als ursprünglich budgetiert.

Was auffällt: Die Investitionen sind 2022 mit rund drei Millionen Franken relativ hoch. Die Gemeinde strebt normalerweise ein durchschnittliches Investitionsvolumen von einer Million an. Doch die Erstellung einer Fotovoltaikanlage auf dem Oberstufenzentrum, neue Parkplätze beim Gemeindehaus wie auch der Umbau der Zimmer an der Rotenwies 28 zu einer Zweizimmerwohnung stehen an. Und Wasserleitungen müssen ebenfalls erneuert werden. Ab 2023 werde das reguläre Investitionsvolumen von einer Million wieder erreicht, stellte Schiess in Aussicht.

Gemäss Aufgaben- und Finanzplan wird die Gemeinde Gais bis voraussichtlich 2025 negative Voranschläge präsentieren. Doch das sei nicht gravierend, hielt der Finanzverwalter weiter fest. Auch nach 2025 werde die Gemeinde über ein Vermögen verfügen.

Schülerzahlen, Strassenbeleuchtung, Altersheimplanung

Angesichts dieser Aussichten war es naheliegend, dass keine kritischen Fragen seitens der Anwesenden gestellt wurden. Vielmehr wurde angeregt, die Strassenbeleuchtung spät nachts etwas zu dämmen. Ein Anliegen, das Gemeindepräsident Ernst Koller versprach, aufzunehmen. Weiter wurde die Besorgnis geäussert, dass im neu geplanten Pflegeheim die Betten leer bleiben würden, da ein Überangebot bestehe. Koller entgegnete, dass die Auslastung im heutigen Heim sehr hoch sei, und dass die Anzahl Pflegeplätze vom Kanton gutgeheissen wurde. Und wie sieht es mit den steigenden Schülerzahlen aus? Wäre da ein mehrgeschossiger Neubau nicht angezeigt? Der Gemeindepräsident führte aus, dass man diese Entwicklung verfolge. Dringender Handlungsbedarf sei aber noch nicht ausgewiesen. In fünf bis sechs Jahren werde darum erst die Projektierung für allfällige Baumassnahmen angegangen.