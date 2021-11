Voranschlag 2022 Dank eiserner Sparmassnahmen: Hundwil budgetiert rote Null Über Hundwil schwebt die Schulden-Guillotine. Der Nettoverschuldungsquotient bewegt sich Richtung 200-Prozent-Marke. Nun wird der Rotstift angesetzt.

Hundwil hat in den kommenden Jahren hohe Infrastrukturkosten. Martina Basista

Hauptverantwortlich für die grossen Ausgaben der Gemeinde Hundwil sind die Sanierung der Schulanlage Mitledi und der Anschluss an die ARA Au in St.Gallen, der bis 2025 umgesetzt werden soll und 2022 mit 400'000 Franken zu Buche schlägt. Der Nettoverschuldungsquotient beträgt derzeit 187,19 Prozent. Er steigt aber voraussichtlich in den nächsten Jahren über die ominösen 200 Prozent, was kantonale Aufsichtsmassnahmen mit sich bringen könnte. Um das zu verhindern, fahre die Gemeinde einen rigorosen Sparkurs, wie Gemeindepräsidentin Margrit Müller an der öffentlichen Versammlung am Mittwochabend darlegte. Der Voranschlag für das Jahr 2022 rechnet mit einem Minus von 9000 Franken bei einem Aufwand von gut 7,7 Millionen Franken. Die budgetierten Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung betragen 855'000 Franken.

Überall wird gespart

Gespart wird gemäss Müller in erster Linie beim baulichen Unterhalt. Man wolle kostenoptimiert arbeiten, aber dennoch die Infrastruktur nicht vernachlässigen. Etwas Unvorhergesehenes wie ein Unwetter könnte die Planungen jedoch wieder zunichtemachen, räumte die Gemeindepräsidentin ein.

Im Rahmen des Sparprogramms seien alle ausgerichteten Beträge, die nicht an Verträge gebunden sind, auf ihre Notwendigkeit überprüft worden. Bei den einheimischen Vereinen sollen aber keine Kürzungen der Beiträge erfolgen. Einer der grossen Ausgabeposten in der Rechnung ist die Bildung. Hundwil hat aktuell 48 Oberstufenschüler, die an der Oberstufe Stein unterrichtet werden, was Kosten von 100'000 Franken verursacht. Auch das Sozial- und Gesundheitswesen gebe sehr hohe Kostenpositionen vor, so Margrit Müller. Das Gesamtprojekt Ortsdurchfahrt Hundwil konnte aufgrund von Einsprachen nicht vollständig umgesetzt werden. Die hohen Planungskosten müssen Kanton und Gemeinde nun abschreiben. Der Gemeindeanteil von 41'000 Franken wird in der Investitionsrechnung verbucht und belastet zusätzlich die Erfolgsrechnung 2022 mit einer ausserordentlichen Abschreibung. Ausserordentliche Posten bei den Investitionen sind der Neubau eines Kleintierstalles beim Alprecht Bächli für 70'000 Franken und die Wasserversorgung auf der Schwägalp mit 150'000 Franken.

Bei den Steuereinnahmen sei eher etwas tiefer budgetiert worden, da insbesondere die Sondersteuern in der Vergangenheit zu hoch eingeschätzt wurden, so Müller. Der Steuerfuss verbleibt bei 4,7 Einheiten.

Ortsplanungsrevision auf guten Wegen

Im Anschluss an die Budgetversammlung informierte Markus Baumgartner von der Firma ERR Raumplaner AG über die Ortsplanungsrevision, welche die Grundlage für den Zonenplan bildet. Der Plan sieht eine massvolle Entwicklung in allen drei Gemeindeteilen vor, wobei die Hauptentwicklung im Dorf stattfinden soll. Das Gesamtpaket der Gemeinderichtplanung wurde dem Kanton bereits zur Vorprüfung eingereicht. Derzeit läuft die Volksdiskussion. Die öffentliche Mitwirkung ist noch bis 22. Dezember möglich. Die Unterlagen sind auf der Website und bei der Gemeinde einsehbar. An zwei Tagen werden auch Sprechstunden angeboten.