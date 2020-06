Von der Ortsdurchfahrt Speicher bis zur Neugestaltung des Obstmarkts in Herisau: Für diese Ausserrhoder Projekte sollen Bundesgelder fliessen

Es ist zurzeit das grösste Entwicklungsprojekt in Appenzell Ausserrhoden: die Neugestaltung des Bahnhofs Herisau. Ohne finanzielle Unterstützung des Bundes wären der Kreisel und die der Bahnhofplatz mit Bushof kaum realisierbar. Im Rahmen des dritten Agglomerationsprogramms beteiligt er sich mit voraussichtlich 15,75 Millionen Franken am Jahrhundert-vorhaben. Seit Kurzem läuft nun bereits die Vernehmlassung zur vierten Generation dieses Instruments.

Das neuste Agglomerationsprogramm St. Gallen-Bodensee umfasst rund 50 Massnahmen mit einem Volumen von 86 Millionen Franken, die zwischen 2024 und 2028 umgesetzt werden sollen. Die Zielsetzungen dieses Instruments sind die Konzentration der Siedlungsentwicklung in den Agglomerationszentren auf Bahnhofsgebiete, die Optimierung des Bah- und Busangebots, die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs sowie die Entwicklung von Bahnhöfen zu attraktiven Umsteigeorten.

Zur Trägerschaft Agglo St. Gallen-Bodensee gehören unter anderem Appenzell Ausserrhoden sowie die Gemeinden Herisau, Waldstatt, Teufen, Speicher und Lutzenberg. Eine Reihe von Projekte im Kanton könnten in den nächsten Jahren von Geldern aus dem Infrastrukturfonds des Bundes für Verkehrsvorhaben profitieren. Sie sind in infrastrukturelle- und nichtinfrastruktuerelle Massnahmen unterteilt. Zu Letzerem zählen beispielsweise Begengugnszonen, das Mobilitätsmangement in Unternehmen oder die Erneuerung des ÖV-Agglo-Konzepts. Gemäss heutiger Schätzung belaufen sich die Kosten für alle Vorhaben, die Ausserrhoden betreffen, auf rund 33 Millionen Franken. Daran leistet der Bund einen Beitrag zwischen 30 und höchstens 50 Prozent. Bei der minimalen Varianten wären dies immerhin zehn Millionen Franken.

Die Vernehmlassung läuft noch bis zum 14. August. Im Juni 2021 wird das Programm dem Bund zur Prüfung eingereicht. Wie viele Bundesmillionen in die Region fliessen werden, entscheiden Bundesrat und Parlament frühestens 2023.