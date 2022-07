Open Air St.Gallen Sitter als Notausgang: Open-Air-Fans beschweren sich über stundenlanges Warten am Sonntag

Am Sonntagabend ging das Open Air St.Gallen zu Ende. An den Ausgängen stiess das Festival an seine Grenzen, Besucherinnen und Besucher mussten teilweise stundenlang warten. Manche verliessen das Gelände durch die Sitter.