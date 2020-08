Vier Medaillen für Ehammer, Höhener und Mazenauer: Die Teufner Nachwuchsathleten waren an den Schweizermeisterschaften in Frauenfeld erfolgreich Mit zwei Meistertiteln und zwei weiteren Medaillen setzte der TV Teufen an den Nachwuchsmeisterschaften in Frauenfeld seine Erfolgsserie fort.

Miryam Mazenauer holte sich an den Nachwuchsmeisterschaften in Frauenfeld die Goldmedaille. Bild: Hans Koller

Am vergangenen Wochenende fanden in Frauenfeld die Leichtathletik-Nachwuchsmeisterschaften statt. Die Teilnahme war für die Athletinnen und Athleten des TV Teufen ein voller Erfolg. Eine Glanzleistung realisierte die Kugelstösserin Miryam Mazenauer. Nach verhaltenem Start steigerte sich die Absolventin der Sportlerschule Appenzellerland auf sensationelle Art. In ihrem besten Versuch wuchtete sie die 4 Kilogramm schwere Kugel 15,86 Meter weit, womit sie ihre persönliche Bestleistung von 15,44 Metern (indoor) regelrecht pulverisierte. Nur drei Schweizerinnen haben jemals weiter gestossen.

Ehammer gewinnt im Weitsprung

Simon Ehammer setzte seinen Höhenflug im Weitsprung fort. Mit 7.91 Metern kam er trotz Gegenwind nahe an seine Bestleistung heran und gewann überlegen. Im Sprint stiess er auf starke Konkurrenz, nach einem Sieg im Vorlauf reichten gute 10.75 Sekunden zum Gewinn der Bronzemedaille. Am Sonntag liess er im Vorlauf über die Hürden mit 13.89 Sekunden aufhorchen. Im Final lag er lange in Führung und riskierte gegen Schluss gar viel und blieb an einer Hürde hängen und stürzte.

Nicole Höhener mit Silber im Dreisprung

Die routinierte U-23-Athletin Nicole Höhener nahm bereits zum 8. Mal an nationalen Titelkämpfen teil und konnte in Frauenfeld einmal mehr ihre Wettkampfstärke ausspielen und im richtigen Zeitpunkt ihre Bestform abrufen. Als Drittbeste zum Dreisprung angetreten, zeigte sie ihre besten Sprünge gleich zum Auftakt des Wettkampfes und gewann mit 11.62 Metern die Silbermedaille.

Den Weitsprung nahm sie als sechstbeste Athletin in Angriff, auch in diesem Wettkampf profitierte sie von ihrer Wettkamperfahrung und steigerte sich im wichtigsten Wettkampf trotz starkem Gegenwind auf 5.72m und belegte damit Rang 5.

Über 100 Meter verfehlte die angehende Primarlehrerin trotz neuer persönlicher Bestzeit von 12.73 Sekunden den Final um eine winzige Hundertstelsekunde.

Thomas Koller erstmals über 40m im Diskuswurf

Bereits zum 8. Mal nahm startete der U 23 Athlet Thomas Koller an nationalen Titelkämpfen. Wie in den Vorjahren gelang ihm wiederum am wichtigsten Wettkampf eine Steigerung. Er verbesserte sein Bestweite um 1m auf 40.18m, was ihn auf den undankbaren 4. Platz brachte, die Medaille verpasste er um winzige 33cm.

Erfolgreiche Tests in Tübach

Die Titelkämpfe für die Kategorien U 16 und U 18 finden am 5. und 6. September in Lausanne statt. Gleich in mehreren Disziplinen wird Cédric Deillon mit Medaillenchancen an den Start gehen. In Tübach überzeugte er mit neuer persönlicher Bestweite im Diskuswurf mit 46.13 Metern, damit gewann er überlegen und belegt aktuell in der Schweizer Bestenliste Rang 2. Im Speerwurf verbesserte er sich auf 49.05 Meter, gewann in Tübach ebenfalls und stösst national auf Rang 3 vor. Im Weitsprung bestätigte er seine gute Form mit einem Sieg mit 6.26 Metern.

Die U-16-Athletin Chiara Lenzi bestätigte ihren Formanstieg mit einer Verbesserung der persönlichen Bestleistung über die Hürden und einem Sieg im Sprint. In der gleichen Altersklasse steigerte sich Jana Lauper über die Hürden auf gute 12.66 Sekunden und belegte Rang 3 im Speerwurf mit 34.09 Metern. Gleich zwei persönliche Bestleistungen erzielte auch Roman Frischknecht. Er siegte über die Hürden mit 14.81 Sekunden und steigerte sich im Diskuswurf auf 35.49 Meter. Amelia Widmer verbesserte sich im Speerwurf auf 33.18 Meter und belegte damit Rang 4.