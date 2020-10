Viel Holz und helle Farben: Die modernisierte Postfiliale in Herisau hat den Betrieb aufgenommen Seit Montag begrüsst die Postfiliale an der Poststrasse 10 ihre Kundinnen und Kunden in neu gestalteten Räumlichkeiten. Die Strukturen und Dienstleistungen bleiben beim Alten, die wenigen Neuerungen sollen mehr Komfort bieten.

So sieht die modernisierte Postfiliale in Herisau aus. Bild: PD

(pd/mlb) Seit 1902 befindet sich die Postfiliale Herisau an der Poststrasse 10, im Zentrum der Gemeinde. Während der letzten vier Wochen hat die Post die Räumlichkeiten des historischen Gebäudes modernisiert (unsere Zeitung berichtete). Mit viel Holz und hellen Farben erstrahlt die Filiale nun seit Montag in neuem Glanz. Über die Eröffnung informiert die Post in einer Medienmitteilung.

Inhaltlich bietet die umgebaute Filiale weiterhin das gesamte Angebot an Postdienstleistungen. Die Zahl der Warenständer wurde reduziert. Man will sich gemäss Mitteilung wieder «stärker auf die eigenen Produkte fokussieren». Neu steht den Kundinnen und Kunden in der Filiale ein Paketeinwurf zur Verfügung, bei dem vorfrankierte Pakete aufgegeben werden können, ohne am Schalter anstehen zu müssen.

Claudia Hubmann, Teamleiterin Postfiliale Herisau. Bild: Philipp Stutz

In der modernisierten Filiale werden auch weiterhin Postmitarbeitende vor Ort sein. Beratungen, Auskünfte und Dienstleistungen von Mensch zu Mensch – darauf legt die Post Wert. Insbesondere in Zeiten der Digitalisierung. Teamleiterin Claudia Hubmann sagt:

«Ziel ist es, die physische und digitale Postwelt zusammenzubringen.»

Sie und ihr Kollektiv freuen sich auf diese Aufgabe.

Grundsätzlich bleibt vieles beim Alten. So sind die Öffnungszeiten der Postfiliale Herisau unverändert, werktags von 7.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 11 Uhr. Zum Angebot der Filiale an der Poststrasse gehören weiterhin ein Postomat und eine Postfachanlage. Ergänzt wird das postalische Angebot in Herisau durch die sogenannte Postagentur, in Partnerschaft mit dem Avec-Shop am Bahnhofplatz 5 und einer Aufgabe- und Abholstelle in der Migros.

Post investiert schweizweit in moderne Filialen

Seit der Jahrtausendwende verzeichnen Schalterdienstleistungen der Post schweizweit starke Rückgänge. Am stärksten betroffen sind Brief-, Paket- und Zahlungsverkehr mit Rückgängen von 72, 37 und 50 Prozent. Daraus resultierten landauf, landab Filialenschliessungen. Dem Trend wirkten bislang Kooperationen mit Kiosken, Dorfläden und Lebensmittelgeschäften entgegen. Aus Postfilialen wurden Postagenturen.

Die noch bestehenden Filialen will die Post nun modernisieren. Rund 40 Millionen Franken sollen gemäss Medienmitteilung in die gut 300 eigenbetriebenen Filialen fliessen. Mit der Weiterentwicklung der Zugangsmöglichkeiten will man «die Grundversorgung in gewohnter Qualität garantieren und gleichzeitig für künftige Entwicklungen vorbereitet sein», schreibt die Post.