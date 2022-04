Viehzucht Rinder-Champion, Missen und der Olma-Speaker: Grosse Jubiläumsviehschau in Herisau Diesen Samstag findet in Herisau eine Viehschau anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Kantonalverbands Appenzellischer Viehzuchtgemeinschaften statt. Aus rund 300 Braunviehtieren werden Missen und Champions gekürt.

In Herisau laufen am 30. April anlässlich einer Jubiläumsviehschau 300 ausgesuchte Kühe auf. Karin Erni

Die letzte gemeinsame Viehschau der beiden Appenzeller Kantone hat 2013 in Appenzell stattgefunden. Es sei langsam wieder an der Zeit für eine kantonale Viehschau, erklärte Jakob Fuster, OK-Präsident, vergangenes Jahr gegenüber dieser Zeitung. Die Jubiläumsviehschau anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Kantonalverbands Appenzellischer Viehzuchtgemeinschaften hätte bereits im vergangenen Frühling stattfinden sollen. Wegen der Coronapandemie wurde sie auf dieses Jahr verschoben.

Über 300 Kühe und Stiere sowie 40 Stück Jungvieh von 150 verschiedenen Ausstellern werden am 30. April, ab 8 Uhr, vor der Chälblihalle auffahren. Zwischen 10 und 12 Uhr werden die Abteilungen rangiert und ab 11 Uhr die Spezialpreise verliehen. Zu den Highlights zählen die Misswahlen der Rassen Brownswiss und Original-Braunvieh sowie die Wahlen des Rinder-Champions und des Erstmelk-Champions. Auch Schöneuterwahlen, die Wahl der Miss Alpstein um 15 Uhr stehen unter anderem auf dem Programm. Für die Geselligkeit wird eine grosse Festwirtschaft eingerichtet. Um 20 Uhr startet im Festzelt der öffentliche Schauabend mit einer Tombola. Begleitet wird die Viehschau von einem Speaker, der den meisten bekannt sein dürfte. «Christian Manser kommentiert jeweils die Säulirennen an der Olma. Wir freuen uns, dass er unsere Viehschau begleitet», so Fuster.

Üblicherweise finden die Viehschauen im Herbst statt. Doch nicht nur das Datum der Jubiläumsviehschau ist aussergewöhnlich. Auf dem Platz vor der Chälblihalle werden an der Viehschau nicht irgendwelche Kühe und Stiere stehen. «Wir haben an Vorschauen eine Auswahl getroffen und können jetzt qualitativ hochwertige Tiere aus den beiden Appenzeller Kantonen präsentieren», erklärt Jakob Fuster, der auch eigene Tiere präsentieren wird. Das Niveau sei dank der Vorausscheidung höher, als man es sich von Gemeindeviehschauen gewohnt sei. Fuster freut sich darauf, zu sehen, wo er mit seiner Zuchtarbeit im Vergleich zu den anderen steht. «Es ist immer auch ein Vergleichen und an den Viehschauen wird viel gefachsimpelt», so Fuster. Speziell sei auch, dass Braunvieh aus den beiden Appenzeller Kantonen gemeinsam gezeigt wird, erklärt der Landwirt aus Eggerstanden. Mit der Viehschau wird auch Öffentlichkeitsarbeit geleistet. «Die Leute sehen, worauf es bei der Viehzucht und auch bei der Milchproduktion ankommt», erklärt Fuster.