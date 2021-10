Viehschau Jung und Alt ist begeistert: Die Vorderländer Jungzüchter kommen dieses Jahr nach Wolfhalden An der Viehschau in Wolfhalden vom Freitag feierten die Bauern ihre Zuchterfolge. Mit dabei waren die kleinsten Züchter.

Die Jungzüchter sind zwischen sieben und 13 Jahre alt. Bild: Elia Fagetti

Es ist ein kühler Morgen. Von Rheineck her wabert der dunstige Nebel heran. Am Strassenrand stehen Hunderte Menschen. Die Feuerwehr regelt den Verkehr, denn immer wieder versperren Besucher die Durchfahrt. Viele davon sind Kinder im Kindergarten- und Schulalter, ihre Leuchtwesten sind klar zu erkennen. Doch nicht nur Eltern, Kinder und Lehrpersonen sind anwesend. Die Bauern in ihren Trachten sind vereinzelt zu sehen. Mit Pfeife im Mund und langem Bart hört man Besucher mutmassen, wer dieses Jahr die schönste Kuh zeigt. Die Zuschauer stehen umher und im Hintergrund laufen Bauern in blauen Trachtenhemden und gehen Vorbereitungen nach.

Am Morgen war es noch etwas neblig, doch bis zum frühen Mittag hatten sich die Nebelschwaden verzogen. Bild: Elia Fagetti

Die Schafe und deren Besitzer kamen am Morgen bis 8 Uhr zu einer der zwei Schauwiesen gelaufen, die direkt neben der Hauptstrasse an der Kreuzung Dorf und Kronenstrasse liegt. Das Braunvieh, die Stars der Viehschau, kam gut eine Stunde später durch das Dorf gezogen. Von Heiden herkommend, zeigen sich sowohl Züchter als auch Tiere in ihrer vollen Pracht. Die Köpfe der Kühe sind geschmückt mit Blumen, an ihren Hälsen baumeln die traditionellen Glocken. Auch die Bauern zeigen ihre Tracht. «Es hat viele Leute für einen Freitag», ist aus den Reihen der Anwohner zu hören. Bis zum Mittag schien die Sonne.

Die Familie Ulmann bei ihrem Einzug auf die Schauwiese. Bild: Elia Fagetti

Bis alle Familien ihr Braunvieh auf die andere Schauwiese, welche etwas oberhalb der Kreuzung neben dem Gasthaus Kronen liegt, gebracht hatten, dauerte es nochmals ungefähr eine Stunde. Bei jeder neuen Einfuhr kündigte Sprecher Felix Sonderegger, Mitarbeiter der lokalen Raiffeisen-Filiale und Individualkundenberater, die Familien an. Er gab zudem Auskunft über die Anzahl der teilnehmenden Tiere: «Es sind rund 260 Kühe und 80 Schafe mit ihren Familien dabei. Für das Braunvieh haben sich sieben Familien angemeldet. Bei den Schafen waren es sechs.» Die kleinen Züchter, welche aus dem ganzen Vorderland anreisen, sind dieses Jahr zu zwölft.

Eugen Schläpfer ist neben seinen Aufgaben in der Gemeinde auch Viehschaupräsident Wolfhalden-Lutzenberg. Bild: PD

Ebenfalls anwesend war Eugen Schläpfer, er ist Viehschaupräsident in der Gemeinde Wolfhalden. Er erklärt, warum es den Jungzüchterwettbewerb gibt. «Es geht um die Förderung des Nachwuchses. Neben der Kürung der besten Kühe ist dies eine Kernaufgabe der Viehschau.» Die Jungzüchter aus dem Vorderland rotieren jedes Jahr. In diesem Jahr ist Wolfhalden der Austragungsort. Die jüngsten Jungzüchter sind Jahrgang 2014, die ältesten sind 13 Jahre alt. Zur Jury gehören dieses Jahr Gemeinderätin Ursula Albrecht und Hans Brülisauer. Brülisauer ist einer der Sponsoren der Regionalstelle beider Appenzell der Versicherung Agrisano.

Zur Belohnung bekam jeder der Jungzüchter ein Glöckchen für sein Kalb und einen Gutschein für etwas zu essen. Die Gewinner der zwei Gruppen erhalten zudem ein Sackmesser von Victorinox. Die zwei Gruppen unterteilen sich nach Alter. Doch wie wird gewertet? Schläpfer erklärt: «Jeder Jungzüchter hat seine Vorführung, dabei zählt zum einen die Präsentation und zum anderen das Aussehen der präsentierten Kälber.»