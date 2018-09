Emotionale Versammlung wegen gescheitertem Ärztehaus in Speicher Auf wenig Verständnis stösst das Scheitern des Ärztehauses Linde an der vergangenen Orientierungsversammlung. Die Bürgerinnen und Bürger halten mit Kritik nicht zurück. Astrid Zysset

Der Umbau der einst als Ärztehaus geplanten Linde ist mittlerweile abgeschlossen. (Bild: ASZ)

Es war die erste Orientierungsversammlung, die der neue Gemeindepräsident Paul König vergangenen Mittwochabend im Buchensaal leiten musste. Und es war eine, die es in sich hatte. Der Ärger über das Scheitern der Projektes Ärztehaus Linde war bei den Bürgerinnen und Bürgern auszumachen. Rückblick: Die Gemeinde plante, im Dorfzentrum in der Linde ein Ärztehaus einrichten zu lassen, um dem drohenden Hausärztemangel beizukommen. Dafür wurde das Gebäude für 100 000 Franken unter dem Verkehrswert an eine Investorin verkauft, mit der Auflage, eine Gemeinschaftspraxis zu erstellen. Einer der Ärzte hat nun aber vom Einzug in die Linde abgesehen und will auf der gegenüberliegenden Strassenseite eine Praxis eröffnen – in «direkter Konkurrenz», wie es König formulierte. Das Projekt Linde war gescheitert. Die Praxisräume hat nun zur Hälfte die Spitex gemietet, für die andere Hälfte laufen Verhandlungen mit Masseuren, Akupunkteuren oder auch Spezialisten.

Ob es an der Miete scheiterte, wollte einer der Votanten an der Versammlung wissen. König konterte, dass der finanzielle Aspekt nie ausschlaggebend gewesen sei. Der für die Linde verlangte Mietzins sei moderat. «Die Spitex ist nicht in der Lage, horrende Beiträge zu zahlen. Und sie war mit den Konditionen einverstanden», so der Gemeindepräsident. Die Miete sei verhandelbar. Und der Arzt, der die Räumlichkeiten in der ehemaligen UBS der Linde vorgezogen hatte, habe eben nicht verhandelt, sondern andere Offerten eingeholt und sich schliesslich für ein anderes Angebot entschieden. Somit entstehe in der einstigen UBS nun eine Gemeinschaftpraxis mit bis zu fünf Ärzten. «Eigentlich genau das, was die Gemeinde in der Linde geplant hatte», merkte einer der Bürger an. Ein Umstand, den König nicht verneinen konnte. Ursprünglich war angedacht gewesen, das Gebiet der UBS und der Post als Arealentwicklungsprojekt neu zu planen. Doch die UBS verkaufte an Private und die Planung war vom Tisch. Damals aber war die Praxis in der Linde schon in Planung.

Verkaufspreis als Streitpunkt

Die freie Marktwirtschaft hat die Pläne der Gemeinde zunichtegemacht. Verständnis seitens der Bürgerinnen und Bürger war an der Versammlung aber kaum auszumachen. Der tiefe Verkaufspreis zeigte Nachwirkungen. Die Gemeinde stellte klar, dass der Verkaufspreis nicht als Subvention gedacht, sondern aufgrund einer Reduktion eines Geschosses entstanden war. Sie werde kein Geld von der Investorin zurückverlangen. Jene habe ihre Pflicht erfüllt, so König. Und eine vertragliche Abmachung gebe es nicht. «Dann war der Vertrag nicht wasserdicht!», enervierte sich einer der Bürger. Und ein weiterer ergänzte: «Auf den Kosten bleibt der Steuerzahler sitzen.»

Die Gemeinde wolle nun «in die zweite Reihe zurücktreten», so König und die Ärzte sich organisieren lassen. «Die Linde ist ein Wermutstropfen. Aber wenn wir es schaffen, die andere Hälfte der Praxis ebenfalls im Sinne der Gesundheitsversorgung zu vermieten, haben wir dennoch eine erfreuliche Situation geschaffen.»