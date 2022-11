Verkehrsunfall Rennvelofahrer und E-Bikerin kollidieren in Gais: 69-Jährige verstirbt auf Unfallstelle Tragischer Unfall in Gais: Am Mittwochabend ist es zwischen einer E-Bikefahrerin und einem Fahrradfahrer zur Kollision gekommen. Für die E-Bikefahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb auf der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer erlitt unbestimmte Verletzungen und wurde ins Spital eingeliefert.

Die E-Bikerin verstarb auf der Unfallstelle. Bild: Kpar

Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, fuhr die 69-jähre Frau am Mittwoch kurz nach 17 Uhr mit dem E-Bike auf der Appenzellerstrasse, auf dem Radweg der Gegenrichtung, welcher sich auf dem linken Trottoir befindet, von Meistersrüte in Richtung Gais. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 24-jähriger Rennradfahrer den Radweg von Gais her.

Im Bereich der Einfahrt der Haldenstrasse kam es zur Kollision zwischen der E-Bikefahrerin und dem Rennradfahrer. Sie kamen zu Fall. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Leistung durch Ersthelfer und der anschliessend eingeleiteten Reanimations- und Sofortmassnahmen der aufgebotenen Rettungskräfte verstarb die Frau gemäss Polizeibericht noch auf der Unfallstelle.

Transport mit dem Helikopter

Der Rennvelofahrer erlitt unbestimmte Verletzungen. Er wurde durch die Rettungskräfte an Unfallort erstbetreut und anschliessend mit dem Rettungshelikopter ins Spital transportiert. Für die Rettungsmassnahmen und die anschliessende Unfallaufnahme standen Rettungsdienst, Rega, Angehörige der Feuerwehr Teufen/Bühler/Gais, eine Patrouille der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden, die Staatsanwaltschaft AR sowie Angehörige der Regionalpolizei, der Verkehrsgruppe und des Kriminaltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden im Einsatz.

Polizei sucht nun Zeugen

Zur Klärung der Unfallumstände sucht die Ausserrhoder Kantonspolizei Zeugen. Personen, welche Angaben zur Kollision zwischen der E-Bikefahrerin und dem Radfahrer machen können sind gebeten, sich mit der Verkehrsgruppe in Trogen, Telefon 071 353 93 64, in Verbindung zu setzen. (kpar)