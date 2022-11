Verkehrsunfall Nach Selbstunfall Auto neben Bahngleis stehengelassen: Ausserrhoder Polizei ermittelt Fahrer Am Freitag ereigneten sich in Urnäsch und Schwellbrunn zwei Selbstunfälle. In beiden Fällen entfernten sich die Autofahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ausserrhoder Kantonspolizei konnte nun die Lenker ausfindig machen.

Ungewohnter Abstellplatz: Der Fahrer verliess den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bild: kpar

In der Nacht auf Freitag lenkte gemäss Medienbericht der Ausserrhoder Kantonspolizei ein 34-jähriger Mann seinen Personenwagen von Urnäsch in Richtung Waldstatt. Im Bereich Saien wollte er rechts abbiegen. Dabei verlor er die Herrschaft über seinen Personenwagen. Er fuhr rund 12 Meter ein steil abfallendes Wiesenbord hinunter. Das Fahrzeug kam schliesslich kurz vor der Bahnschiene der Appenzeller Bahn zum Stillstand.

Der Lenker liess den Personenwagen vor Ort stehen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Markierpfahl gerammt

Der zweite Selbstunfall geschah am Freitagabend in Schwellbrunn. Wie die Polizei mitteilt, lenkte gegen 21.30 Uhr ein 21-jähriger Mann Auto in Richtung Schönengrund. Im Bereich Risi geriet er auf die Gegenfahrbahn und von dort über den linksseitigen Fahrbahnrand hinaus in die Wiese. Dort kollidierte er mit einem Markierpfahl und einer Schneestange. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte auch er sich von der Unfallstelle.

Beide Lenker konnten nachträglich durch die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ermittelt und befragt werden. Sie werden sich bei der Staatsanwaltschaft verantworten müssen. (kpar)