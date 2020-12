Verkehrsführung Ortsdurchfahrt Teufen: Appenzeller Bahnen sehen sich bestätigt, lassen aber Doppelspur-Tunnel prüfen Damit die Appenzeller Bahnen das Fahrplankonzept 2035 einhalten können, müssen Züge in Teufen kreuzen können. Das zeigen zwei Studien. Der Weg für die Doppelspur scheint damit definitiv geebnet zu sein. Ganz vom Tisch ist eine unterirdische Verkehrsführung durch das Dorf aber dennoch nicht. Das Bahnunternehmen hat eine Machbarkeitsstudie für einen Doppelspurtunnel in Auftrag gegeben.

Die Absage der Abstimmung über den Projektierungskredit für einen Bahntunnel durch die Gemeinde hatte in Teufen für Unmut gesorgt. Die Appenzeller Bahnen und das kantonale Baudepartement von Appenzell Ausserrhoden argumentierten, um das angestrebte Fahrplankonzept 2035 einhalten zu können, komme nur eine Doppelspur in Frage.

Die Appenzeller Bahnen sehen sich nun bestätigt. Am Freitag luden sie zu einer Medienorientierung. Die Verantwortlichen teilten mit, dass die in Auftrag gegebenen Studien zum selben Schluss gekommen sind. In der Medienmitteilung heisst es, dass zwei unabhängige Verifizierungen die Richtigkeit der von den AB vorgenommenen Angebotskonzepte und die Notwendigkeit einer Kreuzungsmöglichkeit der Züge zwischen Stofel und Teufen bestätigen.

Korridorstudie in Auftrag des BAV

Weiter teilt das Unternehmen mit, dass unter der Führung des Bundesamtes für Verkehr (BAV) nun wie national üblich im Rahmen einer sogenannten Korridorstudie das Angebotskonzept und die dazu erforderlichen Infrastrukturen auf der Strecke Trogen-St.Gallen-Appenzell aufgezeigt werden sollen. Grundlage für die Korridorstudie bildet das vom eidgenössischen Parlament genehmigte, nationale Angebotskonzept 2035. Die bisher erarbeiteten Konzepte bilden die Basis für weitere Simulationen. Die Korridorstudie wird durch das BAV in Auftrag gegeben. Sie dient der Planungssicherheit für das regionale öV-Angebot. Die Ergebnisse sind im Juni 2021 zu erwarten und gelten als verbindlich. In der Folge werden die AB die nächsten Schritte für die Erstellung der notwendigen Infrastrukturen einleiten.

Machbarkeitsbeurteilung eines Doppelspurtunnels

Interessant für die Gegner der Doppelspur dürfte die Ankündigung der AB sein, dass sie die Zeit bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Korridorstudie nutzen will, um Fakten zur Machbarkeit eines Doppelspurtunnels zu gewinnen. In der geplanten Studie sollen der Tunnelportalstandort im Westen, die Gleisgeometrie, die Haltestellensituation im Stofel, die nötige Beanspruchung von Grundstücken sowie die Situation beim Bahnhof Teufen untersucht werden. Erste grobe Kostenschätzungen sollen erarbeitet werden.

Verbesserung der Stausituation bei der Bahnhofkreuzung

Die aktuelle Verkehrssituation bei der Bahnhofkreuzung in Teufen führt zu Stausituationen. Die Mitglieder der Projektoberleitung sind weiterhin überzeugt, dass nur der Kreisel die gewünschte Entlastung bringt. Das Projekt ist aber infolge von Einsprachen blockiert. Die AB werden nun entsprechende Projektänderungen einreichen, um dem BAV den Entscheid im Plangenehmigungsverfahren zu ermöglichen. Ziel ist die Bauausführung im Jahr 2022. Wenn möglich sollen Vorarbeiten bereits im 2021 umgesetzt werden. (pd)