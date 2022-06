Verkehr Beim Herisauer Radwegnetz gibt es Nachholbedarf: Tempo 30-Zonen sollen die Situation entschärfen Das Velowegnetz in Herisau steht immer wieder in der Kritik. Der Gemeinderat hat nun entschieden, auf den Bau eines Velostegs beim Viadukt zu verzichten – aus Kostengründen. Macht Herisau zu wenig für den Langsamverkehr?

Herisau will die Situation für den Langsamverkehr mit Tempo-30-Zonen verbessern. Bild: PD

Wer in Herisau mit dem Velo unterwegs ist, muss einiges in Kauf nehmen. Es geht auf und ab. Zudem gilt das Wegnetz ausbaufähig. Die VCS-Ortssektion bezeichnet dieses gar als ungenügend.

Besserung hätte der Langsamverkehrssteg am Glatttalviadukt bringen sollen. Der Gemeinderat ist nun aber auf die Bremse getreten – aus Kostengründen. Das Projekt hätte 13,4 Millionen Franken gekostet und dadurch deutlich mehr als ursprünglich angenommen. Deshalb hat der Gemeinderat das Projekt aus dem Agglomerationsprogramm zurückgezogen.

Wie will die Gemeinde die Situation für den Langsamverkehr verbessern? Peter Künzle, zuständiger Gemeinderat für das Ressort Tiefbau, gibt zunächst zu:

«Das Fusswegnetz Herisaus ist sehr weit verzweigt und gut ausgebaut. Anders sieht es beim Radwegnetz aus.»

Er verweist dabei auf die Vergangenheit. In früheren Zeiten, als die Zentren sich entwickelten, sei darauf wenig Wert gelegt worden – mit Folgen für heute. «Wir müssen wegen der engen Platzverhältnisse zwischen den bestehenden Häuserfronten und den Mischverkehrsflächen Kompromisse eingehen», so Künzle weiter.

Tempo-30-Zonen für besseren Verkehrsfluss

Die Gemeinde will die Situation für den Langsamverkehr mit Tempo-30-Zonen verbessern. Sie verfügt dafür über ein eigenes Konzept. Das Konzept bezeichnet die möglichen Gebiete, wo eine solche Zone oder eine Begegnungszone sinnvoll eingerichtet werden könnte. Es umfasst dazu die Kriterien und die möglichen flankierenden, baulichen oder gestalterischen Massnahmen, erklärt Künzle. Viele der als möglich betrachteten Tempo-30-Zonen seien bereits umgesetzt worden – konkret über zwei Drittel. In der Rietwis, an der Rütistrasse, in der Langelen, Bruggeregg, an der Schlossstrasse, im Ebnet, im Saum und in der Waldegg gilt bereits heute Tempo 30.

Tempo 30-Zonen nützen auch die Velofahrerinnen und -fahrer. Seit Januar 2021 dürfen Kinder bis zwölf Jahre auf Fusswegen und Trottoirs Velo fahren, wenn weder Velowege noch -streifen vorhanden sind. Sie müssen Geschwindigkeit und Fahrweise den Umständen anpassen. Insbesondere müssen sie auf Fussgängerinnen und Fussgänger Rücksicht nehmen und diesen den Vortritt gewähren. Dies gilt auch auf verkehrsberuhigten Strassen (Tempo 30 oder Begegnungszonen). Pro Velo Schweiz empfiehlt, dass Kinder auf verkehrsberuhigten Strassen fahren, wenn sie sich sicher genug fühlen, auch wenn Radwege und Radstreifen fehlen.

Zwei Tempo-30-Zonen in der Vernehmlassung

Auch auf der Gossauerstrasse gilt neu Tempo 30. Für Oberdorfstrasse und Steinrieselnstrasse läuft die Vernehmlassung. Zudem seien verschiedene Projekte im Bereich Schulwegverbesserungen in der Projektphase, erklärt Künzle. Die Tempo-30-Zonen würden eine Annäherung der Geschwindigkeiten aller Verkehrsteilnehmer ermöglichen und damit einen homogenen Verkehrsstrom auf den Mischverkehrsflächen begünstigen.

In Herisau werden solche Zonen nur geprüft, wenn der Wunsch aus der Bevölkerung geäussert wird. Künzle erklärt:

«Es ist wichtig, dass die Massnahmen und das Temporegime durch die Anwohnerschaft mitgetragen werden. Das Bedürfnis und damit auch das Verständnis müssen aus der Bevölkerung kommen.»

Geschwindigkeitsüberschreitungen begründen auf fehlender Einsicht. «Die Kantonspolizei ist primär nicht zur Überwachung dessen Fehlverhaltens in den Quartieren da», so der Gemeinderat.

Obwohl Tempo-30-Zonen für Velofahrer eine Entlastung bringen, würden Schwachstellen im Radwegnetz im Rahmen der Verkehrsflächen kontinuierlich behoben oder verbessert. «Dies gilt für das Gemeindestrassennetz, aber auch sofern möglich, im Rahmen der Bautätigkeiten des Kantons gleichwohl in dessen Strassennetz», führt Künzle aus.