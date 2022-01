Verkauf geplant «Pfand» Hundwil soll ein Heim für Menschen mit Demenz werden Weil das Alters- und Pflegeheim zu klein für einen kostendeckenden Betrieb ist, musste sich die Gemeinde Hundwil nach einer neuen Lösung umsehen. Geplant ist ein Verkauf der Liegenschaft an die Heimbetreiberin Casa Solaris AG. Sie will dort einen Neubau für Demenzbetroffene erstellen.

Das Alters- und Pflegeheim Pfand in Hundwil soll abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Bild: APZ

Das gemeindeeigene Alters- und Pflegeheim Pfand liegt erhöht über dem Dorf Hundwil. Doch die Zeit ist nicht spurlos an der Institution vorbeigegangen. Die Anforderungen an Infrastruktur, Stellenprozente und Ausbildung von Fachpersonal sowie Administration seien in den letzten Jahren enorm gestiegen, sagt Gemeindepräsidentin Margrit Müller-Schoch.

Margrit Müller-Schoch, Gemeindepräsidentin Hundwil Bild: PD

«Dies alles sind Kostentreiber und erlauben es Betrieben mit unter 30 Pflegeplätzen kaum, kostendeckend zu arbeiten.»

Um die aktuellen Anforderungen und den Erhalt der Pflegeplätze für einen zeitgemässen Betrieb sicherzustellen, müsste das Alters- und Pflegeheim Pfand in den nächsten Jahren mit hohem Aufwand erneut saniert werden, so Müller weiter. «Doch das Heim weist bereits jetzt einen beträchtlichen Schuldbetrag gegenüber der Gemeinde auf.» Die Pandemie hat zusätzliche Spuren in der Rechnung hinterlassen. Freie Plätze konnten seit einiger Zeit nicht mehr zufriedenstellend belegt werden. Aktuell sind von den 24 Plätzen nur 14 besetzt.

Studie zeigt, dass Heim nicht mehr zeitgemäss ist

Der Gemeinderat und die Heimkommission hätten sich Gedanken über die Zukunft des Betriebes gemacht und 2021 der Ostschweizer Fachhochschule eine unabhängige Studie mit dem Titel «Strategische Optionen für das Alters- und Pflegeheim Pfand» in Auftrag gegeben, so Margrit Müller. «Eine umfassende Analyse inklusive Prüfung des Marktumfelds war das Ziel. Die vorliegende Studie liefert fundierte Zahlen und Fakten. Sie ist zum Schluss gekommen, dass das heutige Betriebsmodel nicht mehr zeitgemäss und die Betriebsgrösse insgesamt zu klein ist, um einen wirtschaftlich tragbaren, längerfristig bewilligungsfähigen Betrieb sicherzustellen.»

Aussenstation des Standorts Stein

Der Gemeinderat Hundwil und die Heimkommission hätten im September 2021 mit der Heimbetreiberin Casa Solaris AG Kontakt aufgenommen, sagt Margrit Müller. «Die Gespräche waren von Anfang an sehr zielführend und es konnte eine gute Lösung für den Standort Pfand gefunden werden.» Die Casa Solaris plant in Hundwil, als Ergänzung zum bestehenden Standort in Stein, eine spezialisierte Einrichtung für Menschen mit einem demenziellen Krankheitsbild zu erstellen. Das Haus Pfand wird durch einen Neubau ersetzt. Diverse Vorabklärungen dazu seien bereits getätigt worden und hätten positive Signale erhalten, so Margrit Müller. «Ebenso können Optionen und Zukunftsperspektiven sowohl für Bewohnende als auch das Personal aufgezeigt und angeboten werden.» Die Gemeindepräsidentin ist überzeugt, dass so ein zukunftsorientiertes Projekt der Altersversorgung nicht nur für Hundwil, sondern auch für die Region entsteht. Auch könnten Arbeitsplätze in Hundwil erhalten werden.

Abstimmung über Verkauf im Frühjahr

Gemäss Margrit Müller soll es bei den 24 Heimplätzen in Hundwil bleiben. «Das Bauvolumen darf nicht wesentlich grösser werden, da sich das Objekt in der Landwirtschaftszone befindet. Weil aber Küche und Wäscherei wegfallen, können die Zimmer grösser gestaltet werden.» Bis spätestens Ende Juni soll für alle bisherigen Bewohnende und Mitarbeitende eine Anschlusslösung gefunden worden sein. Obwohl die Zimmer im Casa Solaris über mehr Komfort verfügen, seien die Preise dort nur unwesentlich höher, sagt Margrit Müller. Die Abwicklung des Vorhabens kann relativ schnell erfolgen, da die Machbarkeit im Vorfeld bereits abgeklärt wurde. So will die Gemeinde im Frühjahr dieses Jahres über den Verkauf der Liegenschaft Pfand abstimmen lassen.

Die Pfandstrasse, über welche das Heim erschlossen wird, ist bereits jetzt sanierungsbedürftig. Durch die geplante Überbauung Katzenbühl und die Sanierungsarbeiten des Kugelfangs des ehemaligen Schiessstandes wird sie zusätzlich beeinträchtigt, ist sich die Gemeindepräsidentin bewusst. «Wir werden die Strasse wohl provisorisch ausbessern müssen, damit sie die Bauarbeiten übersteht.» Man wolle die Sanierung im Jahr 2022 planen und die Ausführung noch etwas offenlassen. Wie hoch der Verkaufspreis für das Pfand ausfällt, ist gemäss Müller noch nicht abschliessend bestimmt. «Wir haben im Dezember eine unabhängige Liegenschaftsbewertung vorgenommen.»