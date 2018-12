Grosser Ansturm auf Alpstein-Wegweiser +++ Viele Interessierte gehen leer aus +++ Bschiss vermutet Der Andrang auf alte Alpstein-Wegweiser an den Verkaufsständen am Chlausmarkt in Appenzell war beträchtlich. Selbst wer sich früh auf die Socken machte, fand das Gewünschte oft nicht. Karin Erni

Viele waren früh aufgestanden, um sich die besten Tafeln zu sichern. (Bild: Karin Erni)

Fünf statt wie angekündigt drei Verkaufsstände hat Appenzellerland Tourismus AI am diesjährigen Chlausmarkt in Appenzell aufgestellt. Man erwartete einen grossen Andrang zum Wanderwegweiserverkauf. In der Tat: Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Verkaufsbeginn begutachteten zahlreiche Interessenten die ausgestellten Tafeln. Viele der Frühaufsteher wurden allerdings nicht fündig und waren entsprechend enttäuscht.

Bschiss vermutet

«Ich habe etwas mit Säntis oder Altmann gesucht, doch das gab es alles nicht, obwohl ich schon um 7.15 Uhr hier war», sagt Angelika Wessels. Die Schriftstellerin, die sich mit Romanen über den Alpstein einen Namen gemacht hat, vermutet einen Bschiss. Es sei ihr bekannt, dass die Bergwirte ihre eigenen Tafeln im Voraus hätten kaufen können.

«Doch gerade solche mit der Aufschrift Bollenwees müsste es eigentlich Dutzende geben.»

Die begehrten Wegweiser würden sicher bald für viel Geld im Internet verkauft, vermutet sie.

Auch ein Mann mit Nachnamen «Mesmer» wollte «irgendetwas mit Mesmer oder Obermesmer», doch er habe nichts gefunden, sagt er enttäuscht. Nichtsdestotrotz fanden die Wanderwegweiser grossen Absatz. Man nahm halt, was es gab. Eine Stunde nach Beginn des Verkaufs waren die Stände praktisch leer gekauft.

Bewusst kein Internet-Verkauf

Der Grund für die spezielle Verkaufsaktion: In den letzten Jahren sind die Wanderrouten im Alpstein digitalisiert worden. Im Zuge dieser Arbeiten wurden an fast 500 Standorten die bestehenden Wegweiser entfernt und durch neue ersetzt. Mit dem Verkauf am Markt wollten die Innerrhoder Bezirke der Bevölkerung die Möglichkeit geben, Wegweiser, zu denen sie einen besonderen Bezug haben, zu erstehen.

Die Berggasthäuser im Alpstein hatten ein Vorkaufsrecht auf «ihren» Wegweiser mit der Standortbezeichnung. Die Bergwirte leisten pro Jahr rund 1000 Stunden Fronarbeit für die Instandhaltung der Wanderwege.