Verfassungsrevision Kleine Gemeinden fürchten die Macht der grossen – Verfassungskommission stimmt über Gemeindemehr ab An ihrer 17. Sitzung vom Donnerstag diskutierte die Ausserrhoder Verfassungskommission das Gemeindemehr. Hauptgegenargument ist die unfaire Verteilung von Stimmkraft. Es würde aber den kleinen Gemeinden helfen, sich besser politisch zu behaupten.

Die Verfassungskommission tagt am 12. Dezember zum nächsten Mal in Waldstatt. Die Sitzung vom 25. November wurde gestrichen, weil sich die meisten zu dieser Sitzung abgemeldet haben. Bild: PD

Am 26. August hat die Verfassungskommission beschlossen, das Thema «Gemeindemehr für Verfassungsänderungen» zu vertiefen. Zuvor reichte der Gemeinderat Stein im Rahmen der Vernehmlassung zum Entwurf für eine neue Kantonsverfassung einen Antrag ein, welcher die Einführung eines Gemeindemehrs für Verfassungsänderungen analog zum Ständemehr auf Bundesebene forderte. Die Begründung ist, dass dadurch die kleineren, ländlicheren Gemeinden im Kanton gestärkt werden.

Kleine Gemeinden fürchten um Verlust politscher Macht

Die Befürchtung ist, dass die bevölkerungsreicheren Ortschaften die kleineren Gebiete bei einer Verfassungsänderung überstimmen könnten. Der geforderte Minderheitenschutz mit dem Gemeindemehr ähnelt dem Ständemehr, welches zum Schutz vor einer Zentralregierung nach dem Sonderbundskrieg und der Gründung der modernen Schweiz 1848 eingeführt wurde.

Ein weiterer Grund für das Lancieren des Gemeindemehrs sei auch der Bedeutungszuwachs der grossen Gemeinden, so die Argumentation des Gemeinderats Stein. Denn die regionalen Zentren hätten, im Vergleich zu den ländlichen Gemeinden, auch in kurz- und mittelfristiger Zukunft aufgrund der raumplanerischen Gesetzgebung die grösseren Wachstumschancen. Dadurch vergrössern sich die Unterschiede noch weiter. Ebenfalls zu denken gebe die Tatsache, dass Einwohnerinnen und Einwohner der grossen Zentren zum Teil andere Anliegen haben als die kleineren Gemeinden.

Falls das Gemeindemehr für Verfassungsänderungen in den neuen Entwurf aufgenommen würde, so bedürfe es in Zukunft nicht nur eine Mehrheit der Stimmen, sondern auch die Mehrheit der Gemeinden, schreibt die Verfassungskommission in ihrem Diskussionspapier zum Thema.

Unfaire Stimmkraftverteilung



Lloyd Seaders vom Verfassungssekretariat erläutert zu Beginn der Diskussion kurz die Sachlage. Die rechtliche Abklärung habe ergeben, dass ein Gemeindemehr nicht zulässig wäre. Gemäss Lloyd Seaders wäre die in der Bundesverfassung festgehalten Stimmkraftgleichheit nicht mehr gegeben.

Nach dieser kurzen Erläuterung beginnt die Diskussion in der Verfassungskommission. Peter Gut ist strikt gegen ein Gemeindemehr. In seiner Gemeinde Walzenhausen haben sie ungefähr 2000 Einwohner, diese hätten bei einer Annahme des Gemeindemehrs die gleiche Stimmkraft wie Herisau mit 15'000 Einwohnern. Dass heisst eine einwohnermässig schwache Gemeinde würde pro Stimme mehr Kraft haben. Guts Meinung nach sollte dies nicht in der Verfassung verankert werden. Ausserdem herrsche kulturell gerade der Stadt-Land-Kampf vor. Andreas Ennulat von der SP und Margrit Müller, welche die Gemeindepräsidienkonferenz vertritt, stimmen Peter Gut zu. Weitere Meldungen gab es nicht. Es kommt zur Abstimmung. Die Einführung des Gemeindemehrs wird von der Verfassungskommission einstimmig ohne Enthaltungen abgelehnt.