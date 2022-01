Verein «Die Abnahme ist schleichend»: Jugendfeuerwehr Walzenhausen sucht neue Mitglieder Patrick Appenzeller leitet seit 2018 die Jugendfeuerwehr Walzenhausen. Er versucht aktiv gegen den Mitgliederschwund vorzugehen.

Hier lernen die Kinder gerade den Umgang mit dem Strahlrohr. Bild: PD

«Zurzeit hat der Verein 14 Mitglieder und zehn Leiter», sagt Patrick Appenzeller, Präsident der Jugendfeuerwehr Walzenhausen (JFW). Die Mitgliederanzahl sinke schleichend. Die älteren Mitglieder verlassen den Verein, wenn sie ihre Berufslehre oder ihr Studium starten. Appenzeller führt weiter aus:

Patrick Appenzeller übernahm 2018 die Leitung der Jugendfeuerwehr Walzenhausen. Bild: PD

«Die Jugend im optimalen Alter hat kein oder wenig Interesse mehr am Vereinsleben.»

Dank Kindern aus Nachbargemeinden konnte die JFW ihre Mitgliederanzahl etwas ausgleichen. Seit drei Jahren nehme der Verein auch Kinder unter zehn Jahren auf. «Wir sind der Meinung, dass das Interesse in diesem Alter mehr Gewicht hat», erklärt der Präsident des Vereins.

Auch die Coronapandemie hatte einen Einfluss auf die JFW. Wegen der Einschränkungen konnten sie nur die Hälfte der geplanten Übungen durchführen. Auf die Frage hin, an was der Mitgliederschwund sonst liegen könnte, sagt Appenzeller:

«Auch auf dem Land hat die Bereitschaft und Verpflichtung für ein Vereinsleben bei den Jugendlichen abgenommen.»

Um an neue Mitglieder zu kommen, nutzt der Verein als Erstes die Mund-zu-Mund-Werbung. Zudem kommen Kinder von Feuerwehrleuten hinzu. Ausserdem erstelle man auch Flyer, erklärt Appenzeller. Diese werden dann in den umliegenden Gemeinden in den Schulen und in den jeweiligen Dorfzeitungen abgegeben. Um die Jugendlichen in Zukunft besser zu erreichen, ist ein Instagram oder Facebook-Account geplant.

Verein mit Weltrekord

Seit ihrer Gründung im August 1996 hat sich einiges verändert gegenüber der Feuerwehr. Das Interesse und die Verpflichtung, sich in der Gemeinde und in einem Verein zu engagieren, ist gesunken. Für Patrick Appenzeller ist eines klar: «Heute ist das Angebot für Jugendliche riesig und durch die Mobilität sind sie nicht mehr an die Gemeinde gebunden.»

Die Jugendfeuerwehr (JFW) Walzenhausen will durch aktive Jugendarbeit Kinder und Jugendliche während ihrer Freizeit sinnvoll beschäftigen und sie darin unterstützen, sich in eine Gemeinschaft einzufügen und Verantwortung zu übernehmen. Zudem seien Jugendliche zufriedener, wenn sie beschäftigt sind. Das kam kurz nach der Gründung so gut an, dass nicht alle Interessierten aufgenommen werden konnten. Einer der grössten Erfolge des Vereins ist ein Weltrekord im Verlegen von den meisten Strahlrohren. «Wir waren ein Teil der damaligen JFW die den Weltrekord im Strahlrohrspritzen aufgestellt haben», sagt Appenzeller. Den Rekord erkämpfte sich der Verein an einem Jugendfeuerwehr-Wettbewerb in Flums.

Nicht nur über Wettbewerbe sollen Kinder und Jugendliche für den Feuerwehrdienst begeistert werden, sondern auch über vermitteln von Kenntnissen im allgemeinen Feuerwehrdienst. Dazu zählt Brand- und Schadensverhütung, - verminderung und – bekämpfung. Zudem sollen die Kinder sich aktiv am Schutz von Umwelt, Natur, Menschen, Tieren und Sachwerten beteiligen.

Es sei aber nicht Ziel der JFW, einen nahtlosen Übertritt in die aktive Feuerwehr anzustreben, schreibt der Verein auf der Website. Vielmehr solle bei den Kindern das Interesse, die Freude und auch die Begeisterung für den Feuerwehrdienst geweckt werden.

So bietet die JFW jedes Jahr ein Übungsprogramm an. Dazu zählen nicht nur Feuerwehrübungen, sondern auch Ausflüge und Gemeinschaftserlebnisse. Diese geniessen einen hohen Stellenwert. Zu den konkreten Übungen gehören unter anderem das Abseilen, die Selbstrettung, der Betrieb eines Tanklöschfahrzeugs, richtiges Verhalten bei einem Unfall, einem Parcours zur Gefahr von Rauch und die aktive Feuerbekämpfung.