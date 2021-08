Usegstuehlet Mit etwas Wetterglück wird am Samstag in Herisau usegstuehlet Am Samstag soll in Herisau zwischen 14 und 24 Uhr das Usegstuehlet stattfinden. Firmen, Vereine und Private laden zu unterschiedlichen Aktivitäten ein. Auch der Rosengartentag soll ab 11 Uhr stattfinden. Einige Strassen im Dorfzentrum werden für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Bei trockenem Wetter findet am Samstag ab 14 Uhr das Usegstuehlet statt. Angeboten werden Aktivitäten für Gross und Klein sowie zahlreiche musikalische Darbietungen. Bild: PD

An 30 Orten im Dorfzentrum gibt es am Samstag etwas zu erleben. Von musikalischen Darbietungen über kulinarische Verwöhnung bis hin zu sportlichen Aktivitäten. Von 14 bis 24 Uhr soll, sofern das Wetter trocken ist, Usegstuehlet stattfinden. Der grosse rote Stuhl auf dem Obstmarkt kündigt es bereits seit einigen Tagen an.

Ebenfalls auf dem Obstmarkt wird am Samstag das Organisationskomitee um Raphael Froidevaux seinen Informationsstand aufstellen. Dass in diesem Jahr 30, statt wie in anderen Jahren gut 50, Aktivitäten stattfinden, sei der unsicheren Planungslage geschuldet. Froidevaux erklärt:

Raphael Froidevaux, OK-Präsident Usegstuehlet. Bild: PD

«Dieses Jahr konnten wir erst Ende Juni, anstatt wie sonst im Februar, mit der Planung beginnen. Die Anmeldefrist wurde entsprechend verkürzt.»

Damit die diesjährige Ausgabe von Usegstuehlet, 2020 musste wegen Corona und 2018 wegen des Wetters abgesagt werden, stattfinden kann, wurden die ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer angefragt. Trotzdem gibt es auch in diesem Jahr neue Darbietungen. Auf dem Flyer mit dem Situationsplan ist ersichtlich, was die Besucherinnen und Besucher an den jeweiligen Orten erwartet. Über die definitive Durchführung wird am Donnerstagabend auf der Website www.usegstuehlet.ch informiert.

Keine Einschränkungen durch Covid-Regelungen

Weder eine Zertifikats- noch eine Maskenpflicht gibt es am Samstag. «In den Innenräumen der Geschäfte oder der Restaurants gelten die gängigen Regeln», erklärt Froidevaux. Draussen gebe es, ausser der Abstandsregel, keine Einschränkungen. Neben dem Usegstuehlet findet am Samstag auch der Rosengarten-Tag in der Windegg statt. Die Steinegg Stiftung lädt jeweils dazu ein und es gibt ein kulinarisches und musikalisches Rahmenprogramm.



Nationales Clairongardetreffen

Unabhängig vom Usegstuehlet wird am Wochenende das nationale Clairongardetreffen der von der Jungwacht Blauring Herisau durchgeführt. Um 15 Uhr und 17 Uhr finden jeweils Platzkonzerte auf dem Obstmarkt statt. Anschliessend wird ab 19 Uhr die Usegstuehlet-Afterparty in der Chälblihalle eröffnet mit diversen Liveacts und DJs. Abgerundet wird das Festwochenende am Sonntag durch ein Frühschoppenkonzert von 10 bis 13 Uhr mit Weisswurst und Bretz'n. Musikalische Unterhaltung bieten die dorfbekannten MVH-Spatzen und das Quartett 4 für Bier.