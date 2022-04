Urnengang am 15. Mai «Verschandelung des Ortsbildes», «Beschneidung der Volksrechte»: In Speicher kommen zwei umstrittene Vorlagen zur Abstimmung Am 15. Mai stimmt die Speicherer Bevölkerung über den Überbauungsplan Unterdorf wie auch über die revidierte Gemeindeordnung ab. Beide Vorlagen sind umstritten. An der öffentlichen Orientierung sah sich Gemeindepräsident Paul König denn auch vielen kritischen Stimmen ausgesetzt.

Über solche Visualisierungen regen sich die Gegner des Projektes auf. Romantische Darstellungen würden die Realität verzerren. Bild: Archiv

Von einem «fast vollen Haus» sprach Speichers Gemeindepräsident Paul König am Mittwochabend im Buchensaal. Tatsächlich war der Andrang an der öffentlichen Orientierungsversammlung gross, stehen doch richtungsweisende Abstimmungsvorlagen an. Am 15. Mai wird in der Mittelländer Gemeinde über die revidierte Gemeindeordnung wie auch über den Überbauungsplan Unterdorf an der Urne befunden. Beides sind Vorlagen, gegen die sich Widerstand regt.

Das Projekt Unterdorf geht auf eine Volksabstimmung 2014 zurück. Damals sagte die Bevölkerung Ja zum Kauf des Grundstücks wie auch Ja zum Teilzonenplan. Die Idee war, dort mit einer verdichteten Bauweise bezahlbaren Wohnraum für Familien, Paare und Einzelpersonen zu schaffen. Und auch heute scheint, gemessen an den Voten an der Versammlung, diese Vision nach wie vor auf Zustimmung zu stossen. Anwohnerinnen und Anwohner wehrten sich zwar schon länger gegen das Projekt, doch seit die Visiere stehen, häufen sich die kritischen Stimmen. Ende vergangenen Jahres wurde das fakultative Referendum mit rund 300 Unterschriften ergriffen.

Zu massiv seien die Baukörper

Musste sich am Mittwochabend viele kritische Stimmen anhören: Speichers Gemeindepräsident Paul König. Bild: Astrid Zysset

Zu hoch, zu massive Baukörper, eine Verschandelung des Ortsbildes – das sind die Vorwürfe, welchen sich König am Mittwochabend wegen des Überbauungsplanes stellen musste. Der Gemeindepräsident verwies mehrfach darauf, dass sich die Projektparameter im gesetzlichen Rahmen befänden. Mit einem Sondernutzungsplan sei es zulässig, ein Geschoss höher zu bauen. Das sei von Anfang an kommuniziert worden.

«Wir haben nichts verheimlicht oder schön geredet.»

Die Höhe sei unabdingbar, um dem Grundsatz der Verdichtung wie auch der Schaffung von genügend Grünraum gerecht zu werden. Eine Frage aus dem Publikum war denn auch, auf wie viele Wohnungen verzichtet werden müsste, wenn ein Geschoss weniger gebaut wird. Gemäss König wären dies 25 bis 30 Prozent der insgesamt 70 Wohneinheiten, welche in jenem Fall nicht realisiert werden könnten.

Es gibt keinen Plan B

Es gab zwar auch positive Stimmen zur geplanten Überbauung, solche, die den günstigen Wohnraum für nachfolgende Generationen konnotierten. Doch der Gegenwind an diesem Abend war dennoch beträchtlich. Was geschieht also, wenn der Überbauungsplan an der Urne verworfen wird? Paul König räumte ein, dass es keinen Plan B gibt. Die vergangenen acht Jahre seit Projektbeginn hätte man immer ein positives Feedback bekommen. Bei einer Ablehnung müsste aber grundsätzlich hinterfragt werden, ob die Abstimmung von 2014 noch dem Volkswunsch entspreche. Das Gebiet an sich bleibe Bauzone. Daher gebe es «entweder einen neuen Wettbewerb oder ein Verkauf an Dritte», so König.

Nicht die einzige umstrittene Vorlage

Erst aber steht die Abstimmung an. Und an jenem Sonntag wird auch über die Gemeindeordnung befunden. Die bisherige Fassung stammt aus dem Jahre 2002, eine Teilrevision wurde 2008 wie auch 2010 vorgenommen. Darum erachtete es der Gemeinderat als notwendig, nun eine Totalrevision vorzunehmen. Umstrittener Punkt darin jedoch: Neue Reglemente und Reglementänderungen würden fortan nicht mehr dem obligatorischen, sondern dem fakultativen Referendum unterstellt. Der Gemeinderat begründet dies damit, dass es wenig Sinn mache, auf dieser Stufe jedes Mal eine Abstimmung durchzuführen. König führte an der Versammlung das Beispiel der Zweckverbandsvereinbarung des Abwasserverbandes Alternrhein an. Nach dem Beitritt Walds und Trogens musste die Vereinbarung angepasst werden. Im November 2019 stand die Abstimmung an. Ein rein formeller Akt. «Faktisch konnten wir gar nicht Nein sagen», so König heute. Und solche Abstimmungen wolle man sich in Zukunft sparen. Die Gegner sehen sich jedoch in ihren Volksrechten beschnitten. Zu unsicher sei es, dass jede Bürgerin und jeder Bürger über alle Reglementsanpassungen rechtzeitig informiert würden.