URNENABSTIMMUNG APPENZELL INNERRHODEN Podium zu den Innerrhoder Sachvorlagen: Keine Fragen zur Windenergie, dafür solche zu AVZ+ Am Dienstagabend fand ein virtuelles Podium zu den Sachvorlagen statt, über welche in Appenzell Innerrhoden am 9. Mai abgestimmt wird. Zu reden gab – wie zu erwarten war – der geplante Verzicht auf das AVZ+. Die Windenergievorlage löste hingegen keinerlei Voten aus.

Die Verantwortlichen des Podiums hatten mit kritischen Stimmen zur Ergänzung des Energiegesetzes gerechnet. Doch gekommen sind sie nicht. Bild: Tali Aiona / Eyeem / EyeEm

Die Innerrhoder politischen Verbände, Gruppierungen und Parteien luden am Dienstagabend in Zusammenarbeit mit der Standeskommission zu einer Podiumsveranstaltung, an welcher die Sachvorlagen, über welche die Bevölkerung am 9. Mai an der Urne befinden wird, kurz erläutert wurden. Coronabedingt fand der Anlass virtuell statt. 150 Personen hatten sich eingeloggt. Und trotzdem: Fragen zu den Vorlagen hielten sich in Grenzen. Da war selbst SP-Präsident Martin Pfister erstaunt. «Ich hätte zumindest bei der Windenergie mit mehr Voten gerechnet», sagte er in einem ersten Resumee. Zwar werde die Onlineveranstaltung noch ausgewertet, doch er zumindest erachte diese Form des Informationsanlasses als gelungen.

Über sechs Vorlagen hat die Stimmbevölkerung zu befinden. Diese umfassen eine neue Kantonsverfassung, den Kreisel Schmittenbach, die Revision des Strassengesetzes, den Gegenvorschlag zur Initiative Pro Windenergie, die Breitbanderschliessung und – der grösste Brocken – den Verzicht auf die Fortsetzung des Spitalprojektes AVZ+. Frau Statthalter Monika Rüegg Bless umschrieb diese Vorlage an jenem Abend als ein Geschäft, das mit vielen Emotionen behaftet sei.

Sind Ärzte so schwierig zu finden?

Kurz gesagt, will die Standeskommission das Neubauprojekt AVZ+ stoppen. Dies aufgrund der fehlenden Wirtschaftlichkeit sowie des herrschenden Fachkräftemangels. Das letzte Wort zu diesem Entscheid hat jedoch die Landsgemeinde. Rüegg Bless betonte in ihren Ausführungen, dass, selbst wenn am Projekt festgehalten werde, ein stationäres Angebot aufgrund der fehlenden Ärzte nicht umzusetzen sei.

Monika Rueegg Bless erläuterte die Vorlage zum Verzicht des AVZ+-Projektes. Sie musste die meisten Fragen beantworten. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der Standeskommission schwebt ein ambulantes Angebot für die Innerrhoder Bevölkerung vor, welches vor allem für die älteren Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet ist. Dieses werde allerdings ebenfalls nicht kostendeckend sein, so Rüegg Bless auf eine Frage eines Zuschauers hin. Wie hoch das Defizit sein wird, werde im Juni im Grossen Rat offen gelegt.

Die Spitalpflege auswärts einzukaufen, werde mit «marginal steigenden Kosten» verbunden sein, so die Frau Statthalter weiter. Und die Mühen, welche kleine Spitäler haben, um geeignetes medizinisches Personal zu finden, habe sie seit ihrem Eintritt in die Gesundheitskommission (Soko) 2012 hautnah mitverfolgen können. Weiteren kritischen Fragen musste sich Rüegg Bless nicht stellen.

Kein Diskussionbedarf bei Windenergie und Strassengesetz

Grosses mediales Echo löste in der Vergangenheit auch die Windenergie-Initiative aus. Jene wurde mittlerweile zwar zurückgezogen, doch wird an der Urne über den Gegenvorschlag abgestimmt, welche die Regierung zur Initiative ausarbeiten liess und der eine Ergänzung des Energiegesetzes vorsieht. An der Podiumsveranstaltung am Dienstagabend war diese Revision jedoch eine Vorlage, welche kommentarlos am Publikum vorbei zog. Keine einzige Frage wurde gestellt. Auch die Revision des Strassengesetzes, welches eine automatisierte Eröffnung der Enteignungsverfahren vorsieht, führte zu keinerlei Nachhaken seitens Publikum.

Forderung nach einer Verfassungskommission

Da hatte der regierende Landammann Roland Inauen mehr zu tun. Er musste darlegen, warum keine Verfassungskommission für die geplante Totalrevision der Kantonsverfassung eingesetzt wird. Inauen betonte, dass die Vorlage lediglich formelle Anpassungen vorsieht. Materieller Revisionsbedarf werde zu einem späteren Zeitpunkt separat behandelt.

Die Breitbanderschliessung sorgte weiter insofern für Diskussionen, da sie von der Swisscom vorgenommen wird. Jene sieht sich mit einem Verfahren seitens der Wettbewerbskommission konfrontiert. Landammann Roland Dähler beschwichtigte, dass dieses keinen Einfluss auf die Erschliessung ausserhalb der Bauzonen haben dürfte. Und für jene ist der Kantonsbeitrag von 2,71 Millionen Franken vorgesehen.

Bezüglich des geplanten Kreisels beim Steintobelbach wurde seitens des Publikums eine Verkehrsanalyse angeregt. Bauherr Ruedi Ulmann führte aus, dass man diese gemacht habe. Der Kreisel am vorgesehenen Standort sei die effizienteste Lösung, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.