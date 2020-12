urnäsch Neue Kommandantin der Feuerwehr: Eine Frau steht ihren Mann Ab 1. Januar steht die Feuerwehr Urnäsch unter dem Kommando von Claudia Frick. Die 44-Jährige ist es sich von Kindesbeinen an gewohnt anzupacken.

Claudia Frick vor «Ihrem» Hubretter. Bild. Karin Erni

«Frauenanteil erstmals über 10 Prozent», jubelte die Schweizerische Feuerwehr-Zeitung im Jahr 2019. Das Appenzellerland liegt punkto weiblicher Feuerwehrleute noch unter dem Schweizer Durchschnitt: Von insgesamt 1149 Feuerwehrangehörigen sind lediglich 95 weiblich. Umso erstaunlicher ist, dass die Feuerwehr Urnäsch ab dem 1. Januar von einer Frau kommandiert wird. Claudia Frick löst Fritz Nef ab, der diese Funktion neun Jahre lang ausgeübt hatte.

Arbeit als Lastwagenchauffeurin

Für die Tochter von Rösli und Ueli Schläpfer vom Restaurant Landscheide in Schwellbrunn ist diese Herausforderung nichts Ungewöhnliches. «Schon bei meinen Eltern war es selbstverständlich, dass eine Frau auch in der Landwirtschaft mithilft. So war es für uns vier Mädchen immer klar, dass man Traktor fährt und auch mal körperlich schwere Arbeit verrichtet.» So war es für sie ziemlich normal, dass sie sich 2007 zur Lastwagenchauffeurin ausbilden liess. «Ein Kollege meines Mannes erzählte mir, dass er die Lastwagenprüfung mache. Da wusste ich: Das will ich auch!» Seither ist sie für die Firma Spar in der ganzen Deutschschweiz unterwegs. Zuerst führte sie einen Laster, dann einen Sattelschlepper, schliesslich einen Anhängerzug. «Es ist eine strenge Arbeit. Morgens stehe ich je nach Schicht zwischen 1 und 4 Uhr auf, und lade den Lastwagen. Dafür habe ich um diese Zeit freie Strassen und am Mittag bereits Feierabend.» Derzeit fährt sie nur noch einen Tag pro Woche, denn sie hat einen kleinen Sohn. Ihr Mann Hans, der im Reka-Dorf arbeitet, übernimmt an seinem freien Tag die Betreuung des dreijährigen Adrian. «Das ist superpraktisch», findet Claudia Frick.

Mutter und Feuerwehrfrau

In der Feuerwehr engagiert sie sich seit zehn Jahren. 2013 hat sie den Unteroffiziers- und 2016 den Offizierskurs absolviert. Seither bildet sie ihre Kolleginnen und Kollegen am Hubretter aus. Dieses Jahr kam noch die viertägige Kommandanten-Ausbildung dazu. In der Gemeinde Urnäsch leisten aktuell 74 Personen Feuerwehrdienst. Bei einem Alarm würden die Feuerwehrleute nach einem ausgeklügelten Plan stufenweise aufgeboten, sagt Claudia Frick. «Je nach Ereignis reicht es, wenn fünf Leute ausrücken. Oft sind es solche, die in der Nähe arbeiten und flexibel sind.»

Doch was passiert mit dem Kind, wenn der Alarm abgeht? Sie packe den Kleinen jeweils ins Auto und fahre sofort los, erzählt die Feuerwehrfrau. «Mein Mann hat auch einen Pager und kommt dann zum Feuerwehrdepot, um den Buben in Empfang zu nehmen.» Auch schon habe eine Nachbarin spontan ausgeholfen. Es sei auch nicht immer so, dass ihre Anwesenheit permanent erforderlich sei, sagt Claudia Frick.

«Einmal musste ich während des Einsatzes das Kind stillen. Das ging problemlos.»

Normalerweise findet einmal pro Woche eine Übung statt. In der Coronazeit sei dies nicht mehr möglich gewesen, sagt Frick. «Trotzdem haben bis jetzt alle Einsätze problemlos abgewickelt werden können.» Brände sind für die Feuerwehr relativ seltene Ereignisse. Meiste handle es sich um Fehlalarme von Brandmeldeanlagen, sagt die Kommandantin. «Der häufigste Grund zum Ausrücken der Feuerwehr Urnäsch ist das Beseitigen von Ölspuren auf der Schwägalpstrasse. Etwas richtig Schlimmes habe ich bei meinen bisherigen Einsätzen glücklicherweise noch nie erleben müssen.»