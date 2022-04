Urnäsch Nach coronabedingter Zwangspause: Appezeller Striichmusigtag lädt zur Jubiläumsausgabe Der 20. Striichmusigtag findet am Samstag in Urnäsch statt. Acht Musikformationen aus beiden Appenzell und dem Toggenburg treten in Restaurants und Lokalitäten auf. Den traditionellen Abschluss bildet ein Gottesdienst am Sonntag.

Auch in der Kirche wird am Wochenende Streichmusik zu hören sein. Bild: PD

Am Samstagabend, 30. April, werden von 18 bis 23.30 Uhr in verschiedenen Urnäscher Lokalen acht Musikformationen aus beiden Appenzell und dem Toggenburg aufspielen. Die Appenzeller Musik präsentiere sich dabei vielseitig in verschiedenen Sparten, heisst es in einer Mitteilung. Von grosser Bedeutung ist die Streichmusik in Originalbesetzung – zwei Geigen, Hackbrett, Cello und Kontrabass. In Originalbesetzung treten nach wie vor die Formationen Brandhölzler Striichmusig, die Striichmusig Edelweiss, die Striichmusig Vielsaitig und die Frauestriichmusig auf. Bei den anderen Formationen sind Handorgel oder Klavier mit dabei. Begleitend zu den Musikdarbietungen, zirkulieren verschiedene Jodelgruppen in den Gasthäusern und unterhalten die Gäste mit «Zäuerli ond Liedli». Kulinarisch werden die Besucher aus den Küchen der verschiedenen Restaurants und Lokalitäten verwöhnt.

Jubiläum im Doppelpack

Auch wenn die Wartezeit auf den 20. Appezeller Striichmusigtag schier endlos vorgekommen sei, treffe sich die Durchführung im Jahr 2022 doch irgendwie gut, schreiben die Veranstalter. Dieses Jahr hätte die Striichmusiglegende Ueli Alder sel. seinen 100-jährigen Geburtstag feiern dürfen. Ueli prägte die Appezeller Striichmusig nachhaltig und noch immer stehen seine Kompositionen in vielen Repertoires an erster Stelle. Beim diesjährigen Kirchenkonzert werden die seelenbereichernden Melodien aus Uelis Federn von seinen Nachkommen zum Besten gegeben.

Striichmusig-Gottesdienst am Sonntag

Das Striichmusig-Wochenende in Urnäsch endet am Sonntag mit einem Gottesdienst in der Evang.-Ref. Kirche. Dieser wird musikalisch ausschliesslich von Urnäscher Striichmusikanten gestaltet. Beginn ist um 9.30 Uhr.