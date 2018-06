Urnäsch macht's vor: Kinderfest am Dienstag Während die St. Galler überlegen, hinterfragen und laufend ihr Datum fürs Kinderfest verschieben, fackelt man im Appenzeller Hinterland nicht lange: Das Kinderfest in Urnäsch wird am Dienstag, 5. Juni, durchgeführt.

Gleich beim ersten Termin wird es gewagt: Das Kinderfest wird am Dienstag definitiv stattfinden, verkünden die Organisatoren. Kein langes Warten und permanentes Verschieben wie in St. Gallen. Mit drei Böllerschüssen morgens um 6 Uhr werden die Urnäscherinnen und Urnäscher geweckt. Nach dem Mittagessen startet um 13.15 Uhr der Umzug beim Schulhaus Mettlen in Richtung Dorf. Es folgen Bühnenauftritte bei der Festwiese. Nach dem Schlusspunkt um 17 Uhr geht es dann mit dem Abendprogramm um 19 Uhr weiter. (rf)