Urnäsch Besucherschwund wegen Coronademo: «Es gab kein Durchkommen zur Freizeitarbeiten-Ausstellung mehr» Willi Urbanz, OK-Präsident der Freizeitarbeiten-Ausstellung AR/AI in Urnäsch, ärgert sich über die Teilnehmer der Coronademo. Wegen ihnen seien am Samstag die meisten auswärtigen Besucher ferngeblieben.

Willi Urbanz, OK-Präsident der Freizeitarbeiten Ausstellung AR/AI. Bild: Elia Fagetti

«Ein Schlag ins Gesicht» sei für ihn die unbewilligte Coronademo am Samstag in Urnäsch gewesen, sagt Willi Urbanz. Der OK-Präsident der Freizeitarbeiten Ausstellung AR/AI hat Grund, verärgert zu sein: Am Samstag nahmen zahlreiche Kundgebungsteilnehmer die für Ausstellungsbesucher bereitgestellten Parkplätze bei der Schulanlage Au in Beschlag. Plötzlich seien Autos mit Nummernschildern aus Bern, Zürich, Uri und Schwyz an der Unterdorfstrasse aufgetaucht, so Urbanz. «Wir sprachen diese Personen auf den Bestimmungszweck der Parkplätze an. Doch der Platzeinweisende vom Zivilschutz wurde natürlich angelogen genau wie ich selber auch.» In der Folge konnten die Ausstellungsbesucher nicht mehr parkieren. Und als wegen der Demo die Zufahrtsstrassen schliesslich sogar abgesperrt wurden, habe es für auswärtige Besucher gar kein Durchkommen mehr gegeben, so Urbanz. «Es tauchten nur noch vereinzelte Urnäscher auf, die zu Fuss vorbeikamen.»

Erst die coronabedingte Verschiebung, dann die Demo

Dabei hatte alles so gut angefangen. Viel Arbeit und Herzblut hatten die Veranstalter in die physische Durchführung des Anlasses in Urnäsch gesteckt, nachdem letztes Jahr die Ausstellung nur virtuell durchgeführt werden konnte. Mit einem Monat Verspätung kam am Donnerstag der Startschuss für die Öffentlichkeit. «Schon um 10 Uhr morgens strömten die ersten Besucher herein. Es war ein ganz toller Starttag ohne Probleme», so der OK-Präsident. Der Freitag sei erwartungsgemäss etwas ruhiger verlaufen. Umso mehr Hoffnung setzte das OK ins Wochenende.

Willi Urbanz kann nicht verstehen, dass die Demo ausgerechnet an diesem Samstag nach Urnäsch kam. Die Verantwortlichen hätten sich fragen sollen, was denn sonst noch im Dorf stattfindet und was für Konsequenzen ihr Tun hat, so der Urnäscher. «Ich wollte mit dieser Ausstellung, wie immer, wenn ich etwas organisiere, meine Heimatgemeinde nach aussen möglichst gut darstellen.» Auch er habe nicht immer Freude an den Coronamassnahmen, die ihm der Bund auferlege. Aber er mache das Beste daraus, so Urbanz. «Auf jedem Fall werde ich meine persönlichen Konsequenzen ziehen und distanziere mich ganz klar von dieser Kundgebung!»

Ein Trostpflaster für das OK war schliesslich der Sonntag. «Wir konnten viele glückliche Gesichter durch die Schutzmasken sehen. Die Lernenden, die am Schluss der Ausstellung ein kleines Präsent entgegennehmen durften, strahlten und dankten uns für die Organisation», erinnert sich Urbanz.

Durchzogenes Fazit der Ausstellung

Die Besucherzahlen kann Willi Urbanz nicht exakt beziffern. Um sicherzustellen, dass sich nicht mehr als hundert Besucher auf dem Rundgang befinden, wurden Zettel verteilt und wieder eingesammelt. Er schätzt die Zahl der Besucher anhand der Rückläufe auf 2500 bis 3000 . Die Zahl der virtuellen Besucher steht noch nicht fest, da das Voting um den Publikumspreis noch bis zum 30. Mai läuft.

Im Vergleich zu früheren Jahren ist die Zahl der Teilnehmenden zurückgegangen. Während sonst jeweils 170 bis 190 Arbeiten eingereicht wurden, seien es diesmal lediglich 130 gewesen, so Urbanz. «Doch ob das mit Corona zu tun hat, wissen wir nicht.» Etwas enttäuscht hat den OK-Präsidenten die Beachtung der Ausstellung durch die Ausserrhoder Schulen: «Aus Innerrhoden kamen neun Oberstufenklassen, aus Urnäsch drei. Aus dem übrigen Kanton kam niemand.»