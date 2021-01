«Unzumutbare Zustände»: Anwohner kritisieren die Sanierung der «Rennstrecke» in Walzenhausen Die Kantonsstrasse Lachen–Moos–Walzenhausen ist wegen des historischen Bergsprints als Rennstrecke bekannt. Doch nicht nur deswegen: Anwohnern zufolge wird sie auch im tagtäglichen Strassenverkehr als solche befahren. Jetzt befürchten sie, dass die anstehende Strassenverbreiterung das Rasen begünstigen wird.

Auf der Kantonsstrasse Lachen–Moos–Walzenhausen drücken nicht nur Teilnehmende des historischen Bergsprints fest aufs Gaspedal. Bild: PD

Grobfahrlässige Überholmanöver, sinnloses Brettern und unzumutbare Lärmimmissionen – so fassen die Anwohner der Kantonsstrasse Lachen–Moos–Walzenhausen die aktuelle Verkehrssituation zusammen. Wegen des historischen Bergsprints ist die Walzenhauser Strecke schon seit Jahrzehnten als Rennpiste bekannt. Was beim traditionellen Anlass als unterhaltsam gilt, bereitet den Anwohnern im tagtäglichen Strassenverkehr Kummer und Sorgen.

So sagt Falk Merz, der mit seiner Familie direkt an der Kantonsstrasse wohnt, beispielsweise:

«Ich habe seit jeher das Gefühl, dass etliche Fahrer diese Strasse das ganze Jahr über als Rennstrecke wahrnehmen.»

Die unvorteilhafte Fahrbahn – geprägt von Engpässen und unübersichtlichen Kurven – vermag es offenkundig nicht, die Waghalsigen auszubremsen. Dass nun mit der im Frühjahr 2021 anstehenden Strassensanierung, die unter anderem auch eine Verbreiterung der Strasse vorsieht, die Reifen künftig nicht leiser quietschen werden, befürchten nicht nur Direktbetroffene.

Beachtlicher Teil der Strecke ist auch Schulweg

Peter Gut, Kantonsrat der Parteiunabhängigen Ausserrhoden, meint etwa:

«Besser ausgebaute Strassen führen definitiv nicht zu langsamerem Fahren.»

Peter Gut, Kantonsrat der Parteiunabhängigen Ausserrhoden. Bild: PD

Die Strasse sei halt bekannt als «Rennstrecke». Das allein könne schon zum Schnellfahren verlocken. Die aktuell unbefriedigende Situation habe weniger mit der Strasse an sich zu tun als mit jenen, die sie benutzen. Das betreffe aber nur einen Bruchteil der motorisierten Verkehrsteilnehmer. «Der überwiegende Teil fährt jetzt schon mit angemessener Geschwindigkeit», sagt Gut.

Er wisse indes, dass die Kantonsstrasse auch bei Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit diverse Gefahrenzonen berge. So verweist Gut etwa auf die Strassenüberquerung für Fussgänger beim Schwimmbad Ledi, den Engpass beim Moos mit der Ausfahrt aus der dortigen Gewerbezone und auf den Lerchenfeldrank. Diese Strassenabschnitte würden die Fahrfähigkeit einiger Verkehrsteilnehmer überfordern (siehe Grafik). Nicht zu vergessen sei auch, dass ein beachtlicher Teil dieser Strecke auch Schulweg ist. Gerade im Moos führe dies laut Gut zuweilen zu heiklen Verkehrssituationen.

Gefahrenstellen in Walzenhausen Kategorie

«Fussgänger und Velofahrer ziehen den Kürzeren»

Für Falk Merz ist die aktuelle Situation auch wegen seiner Kinder besonders unangenehm. Im Dorf beträgt die erlaubte Maximalgeschwindigkeit 50 Kilometer pro Stunde. Daran halte sich aber bei weitem nicht jeder. Merz sagt:

«Viele Autofahrer beschleunigen weit vor der 80er-Strecke der Kantonsstrasse.»

Er hat deshalb mit Ruedi Tobler Unterschriften für eine 30er-Zone im Ortsteil Lachen gesammelt und diese im Juni dem Gemeindepräsidenten Michael Litscher übergeben. An der Orientierungsversammlung der Gemeinde am 9. November soll die angedachte Geschwindigkeitsreduktion wieder zur Sprache kommen. «Ich hoffe, dass dann auch die anderen Anwohner mitziehen», so Merz.

Walzenhausens Gemeindepräsident Michael Litscher (links) nahm Ende Juni die Unterschriften von Falk Merz (Mitte) und Ruedi Tobler entgegen. Bild: Astrid Zysset

Unterstützt hat die Unterschriftensammlung auch Ruedi Toblers Frau, Verena Tobler-Elmer. Sie steht der geplanten Sanierung ebenfalls skeptisch gegenüber. Sie spricht gar von einer «sinnlosen Vergoldung der Strassen». Bei diesem Projekt bleibe einmal mehr die Natur auf der Strecke, so Tobler-Elmer. An der Strasse haben einst zahlreiche Orchideen und Glockenblumen geblüht. Sie wurden von Steinmauern vertrieben. Tobler-Elmer befürchtet nun, dass durch die Strassenverbreiterung noch mehr Natur in Mitleidenschaft gezogen wird. Sie sagt:

«Die Biodiversität wird mit Füssen getreten.»

Ausserdem würden auch Fussgänger und Velofahrer den Kürzeren ziehen. Dass dies bei Strassensanierungen aber generell der Fall ist, weiss Peter Gut: «Strassensanierungen sind letztlich immer nur für den motorisierten Verkehr von Vorteil, für alle anderen nicht.»

Viel dringender als eine Verbreiterung der Strasse brauche es laut Tobler-Elmer eine Geschwindigkeitsreduktion. «Am besten auch ausserorts.» Gut schliesst sich an. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Kilometer pro Stunde ab Ausgang Dorf bis Anfang Lachen sei sehr sinnvoll, da jetzt schon geschätzte 85 Prozent nicht schneller fahren würden. Das Problem hierbei komme von Seiten des Kantons. «Immer wieder wird mit der Verhinderung eines überbordenden Schilderwaldes argumentiert», sagt Gut.

Kanton stellt Entschleunigung als unmöglich dar

«In der Schweiz beträgt die Geschwindigkeitsobergrenze ausserorts 80 Kilometer pro Stunde», sagt Kantonsingenieur Urban Keller. Das sei prinzipiell erst einmal so. Das heisse aber nicht, dass auch überall 80 gefahren werden kann. Eine Entschleunigung ist per se nicht ausgeschlossen – in diesem konkreten Fall aber so gut wie.

Urban Keller, Kantonsingenieur Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Tempoanpassungen müssten gut begründet sein, so Keller. «Wir können nicht nach Gutdünken urteilen.» Die Kantonsstrasse erfülle nicht die Kriterien, die für eine Geschwindigkeitsreduktion verlangt seien. Laut Kantonsingenieur wäre eine Temposenkung dann rechtmässig, wenn eine Verstetigung des Verkehrsflusses angestrebt würde, wenn eine Verletzung von Lärmgrenzwerten vorläge oder wenn Gefahren, die sich nicht mit anderen Massnahmen beseitigen lassen, bestünden.

Auf die Kantonsstrasse treffe laut Keller nichts davon zu. Die Messungen des Kantons haben beispielsweise bezüglich Lärmimmissionen keine Übertretungen feststellen können. Eine Verstetigung des Verkehrsflusses sei insofern nicht nötig, als sich der Verkehr in diesem Gebiet ohnehin in Grenzen halte. Und zu den Gefahren sagt der Kantonsingenieur Folgendes:

«Es liegt auch in der Verantwortung der Anwohner, ihre Ausfahrten so anzupassen, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet ist.»



Ein Beispiel für unübersichtliche und gefährliche Ausfahrten findet sich beim Engpass Moos. Hier appelliert Urban Keller auch an die Eigenverantwortung der betroffenen Gewerbe:

Bild: PD

Wer hier aus der Ausfahrt kommt, kann nur hoffen, dass niemand um die Kurve rast. Bild: Google Maps

Man höre immer wieder, dass gerast werde, sagt Keller. Er frage sich dann aber, wer denn diese Strassen überwiegend nutze. Es seien eben nicht Auswärtige, die bei ihrem Wochenendausflug durch die Gegend brettern, sondern vielmehr Ortsansässige. Und ebendiese müssten sich dann konsequenterweise selbst an der Nase nehmen und sich an die Regeln halten.

Über eine Tempoanpassung beim Moos liesse sich laut Keller indes diskutieren. Im Weiler könne nämlich durchaus für eine 50er-Zone innerorts argumentiert werden. Das müsse man aber mit der Gemeinde Walzenhausen anschauen, so Keller. Für sie würde ein derartiges Vorhaben nämlich «langfristig finanzielle Folgen» haben, weil das Strassengesetz bei den Kostenteilern unterscheide zwischen innerorts und ausserorts.