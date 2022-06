Unwetter Hagel zerstört Ernte für Wienachts- und Landsgmendwy – auch Schaden an Gebäuden ist beträchtlich Im Appenzellerland war besonders das Vorderland vom Hagelzug betroffen. Während die Regiwehr am Sonntag alle Hände voll zu tun hatte, beginnt für die Assekuranz die Arbeit erst jetzt so richtig. In der Landwirtschaft hat vor allem der Weinbau Schaden genommen.

Besonders das Vorderland und umliegende Gemeinden, wie hier Grub SG, waren vom Hagel betroffen. Bild: Tino Dietsche

Innert vier Stunden leistete die Regiwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden am Pfingstsonntag 20 Einsätze. «Das sind vergleichsweise sehr viel. Oft rückt die Regiwehr an den Wochenenden kein einziges Mal aus», sagt Kommandant Stephan Schmocker. 20 Angehörige der Regiwehr seien am Sonntag im Einsatz gewesen. Am stärksten getroffen hat es die Gemeinde Grub AR. «Wir mussten Wasser aus Kellern und Tiefgaragen pumpen und die Strassen von Hagel und Geröll befreien», so Schmocker. Dazu stand zeitweise ein Schneepflug des Kantons und Graf Bau, Rehetobel, im Einsatz.

Ein Unwetter mit einem solch starken Hagelaufkommen habe Schmocker noch nicht erlebt. Als Kommandant der Regiwehr prüfe er regelmässig den Wetter- und Gefahrenbericht. Als das Unwetter über das Appenzeller Vorderland zog, wurde ein Einsatz nach dem anderen abgearbeitet. In den kommenden Tagen wird die Assekuranz die Schäden aufnehmen und die Betroffenen allenfalls Vergütungen erhalten. Personen sind bei den Unwettern auf dem Einsatzgebiet der Regiwehr keine zu Schaden gekommen.

Bis zu einer Million Franken Schaden

Die Assekuranz Appenzell Ausserrhoden hatte vor allem am Dienstag alle Hände voll zu tun. «Wir nehmen schon den ganzen Tag Meldungen auf. Ich rechne damit, dass insgesamt 200 Schadensfälle zusammenkommen werden», sagt Jürg Solèr, Direktor der Assekuranz Appenzell Ausserrhoden. Man rechne jedes Jahr mit solchen Gewittern. «Und es wird bestimmt nicht das letzte gewesen sein. Erfahrungsgemäss wird es auch im Herbst Sturmschäden geben», so Solèr.

Der Hagel hat an den Storen seine Spuren hinterlassen. Aber auch Keller wurden durch die Wassermassen in Mitleidenschaft gezogen. «Der Hagel hat teilweise die Zuflüsse der Schächte verstopft. Zum anderen kann bei so viel Regen in so kurzer Zeit Oberflächenabflusswasser in die Häuser eindringen», erklärt Solèr. Das Team der Assekuranz AR habe bereits damit begonnen, die Schäden vor Ort zu begutachten. Schäden, wie jene, die am Wochenende entstanden sind, werden über die Feuer- und Elementarschadenversicherung abgedeckt. Solèr rechnet mit einer maximalen Schadensumme in der Höhe von einer Million Franken.

2022 gibt es weder Wienachtswy noch Landsgmendwy

Die Ausserrhoder Weinreben hat das Hagelwetter in einer heiklen Phase erwischt. Die empfindlichen Blüten wurden abgeschlagen und auch die Blätter sind stark beschädigt. Kaspar Wetli vom Weingut Schmid Wetli spricht von einem Totalausfall bei den Trauben in Wienacht. «Die Reben werden teilweise sogar zwei Jahre brauchen, um sich zu erholen.» Einzig dort, wo Netze gespannt waren, blieben die Schäden etwas geringer. Auch Tom Kobel vom Ochsentorkel in Thal klagt:

«Der Schaden ist fatal. Alte Rebbauern haben mir gesagt, so etwas hätten sie noch nie erlebt.»

Die Rebe könne sich zwar wieder regenerieren, so der Winzer. «Jetzt sind die Pflanzen aber gestresst und krankheitsanfällig. Dieses Jahr rechne ich mit Ausfällen bis zu 80 Prozent.» Die Appenzeller Lagen in Lutzenberg seien wohl etwas weniger betroffen, sagt Kobel. «Ich habe mir aber noch kein persönliches Bild vor Ort machen können.» Vom Hagel gänzlich verschont wurde der Weinberg am Gupfen in Walzenhausen.

Fredi Klee, Präsident des Vereins Appenzeller Obst, sind bis jetzt keine grösseren Hagelschäden gemeldet worden. Er sagt, die Hochstammbäume erholten sich schnell wieder von solchen Ereignissen und beim Mostobst würden kleinere Beschädigungen der Früchte keine Rolle spielen.