Unwetter Aussergewöhnlich viel Regen in kurzer Zeit und eine weisse Landschaft: Am Samstagabend zog ein Gewitter über das Appenzellerland Am Samstagabend zogen Unwetter über die ganze Schweiz. Im Appenzellerland hagelte und regnete es besonders stark – in Appenzell wurde gar eine der grössten Regensummen innerhalb zehn Minuten seit Messbeginn in der Schweiz festgestellt.

Das Appenzellerland sah am frühen Samstagabend wegen des starken Hagels aus wie eine Winterlandschaft. BRK News

(elo) In den frühen Abendstunden verwandelten grosse Mengen Hagel das Appenzellerland für kurze Zeit in eine Winterlandschaft. Dies war jedoch nicht alles: Wie SRF Meteo auf Twitter schreibt, fielen am Samstag in Appenzell in kurzer Zeit so grosse Regenmengen wie noch fast nie in der Schweiz.

Besonders eindrücklich war der #Starkregen am frühen Abend in #Appenzell. Von den 36.1 mm fielen 33.2 mm in nur 10 Minuten! Dies ist eine der grössten Regensummen, die in so kurzer Zeit in der Schweiz je gemessen wurden. ^ls pic.twitter.com/sov9mxsRfj — SRF Meteo (@srfmeteo) July 24, 2021

Winterliche Landschaft nach Hagelniederschlag in Oberegg AI. BRK News

