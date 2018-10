Die Besucher der Authentica Spezialitätenmesse legen grossen Wert auf die Produktequalität.

Dieses Wochenende findet die Authentica Spezialitätenmesse im Kapuzinerkloster in Appenzell statt. Es werden kulinarische Spezialitäten und Handwerksprodukte ausgestellt. Geschäftsführerin Sarah Christ erklärt, was die Authentica ist, was Appenzell als Standort besonders macht und was alles ausgestellt wird.