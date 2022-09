Unihockey UH Appenzell will nun die Früchte ernten Unihockey Appenzell geht mit bestandenen NLB-Frauen und neu einem 1.-Liga-Männerteam in die Saison.

Der neue Verantwortliche Marco Kipfer gibt im Training der NLB-Frauen Anweisungen. Bilder: PF

«Es ist nicht von heute auf morgen gekommen», blickt Marco Mösli zurück. Er amtet als Sportchef von Unihockey Appenzell. Der Verein stellt ein in den vergangenen Jahren sehr erfolgreiches NLB-Frauenteam und neu eine Männermannschaft in der 1. Liga. Wo sieht Mösli, der zusätzlich die Männer trainiert, die Gründe für die Entwicklung im Klub? «Wir haben vor gut zehn Jahren die Arbeit im Nachwuchs intensiviert, ernten nun die Früchte. Zudem haben wir Konstanz, Ruhe und familiäre Verhältnisse in der Führung.»

Bei den Frauen gibt es allerdings einen Trainerwechsel zum 53-jährigen Marco Kipfer. Das bisherige Duo Marius Wolf/Marco Solenthaler konzentriert sich auf die eigene Spielerkarriere in Appenzell. Es sei schwierig gewesen, das Amt zu besetzen, erzählt Mösli. Der Aufwand sei gross mit Reisen nach Basel, Visp, Giffers, Zäziwil und Yverdon. Aber die Innerrhoderinnen trainieren während der Saison nur zweimal pro Woche. Da sei man sicher eine Ausnahme, sagt der neue Verantwortliche. Er habe früh gespürt, dass daran nichts geändert wird.

Marco Mösli.

Fürs Eishockey nach Arosa

Marco Kipfer hat einen ungewöhnlichen Werdegang. Er kam als Eishockeyspieler aus Biel nach Arosa. Leute wie Neininger, Dekumbis, Cunti waren seine Mitspieler in der 1. Liga. Aus beruflichen Gründen zog er dann mit der Familie weg – er arbeitet auf einer Liechtensteiner Bank und wohnt in Sevelen. «Mein Sohn hat damals gefragt: Wie konnten wir nur an einen Ort ziehen ohne Eisbahn?» Als Alternative ergaben sich Kontakte mit dem UHC Sarganserland. Kipfer war in verschiedenen Funktionen tätig (Vorstand, Headcoach NLB Männer). Später baute er in einem Teilpensum das Regionale Leistungszentrum Zentralschweiz in Sarnen auf. Es folgten zwei Jahre als Chef der 1.-Liga-Männer von Rheintal Gators. «Eigentlich wollte ich aufhören.» Als der Anruf aus Appenzell kam, habe er gedacht, vielleicht passe seine Art gut zu Frauen. Die ersten Eindrücke fasst er so zusammen: «Die Arbeit verläuft ausgezeichnet.» Der Teamgeist sei ausserordentlich.

Das Ziel heisst Top 4

Kipfer kann mit einem Kader arbeiten, dem bestandene NLB-Spielerinnen um Captain Nicole Fässler wie ambitionierte Junge angehören. Die Innerrhoderinnen treten am Samstag um 20 Uhr zu Hause zum Cup-Sechzehntelfinal gegen Ligakonkurrent Basel an; am Sonntag eröffnen sie um 16 Uhr in der Turnhalle Gringel die Meisterschaft gegen Nesslau. Die Appenzellerinnen haben die Qualifikation im Zehnerfeld, wenn sie fertig ausgespielt wurde, seit 2018/19 auf den Rängen fünf, drei und zwei abgeschlossen. Sie erreichten zweimal den Playoff-Halbfinal und einmal den (wegen der Pandemie abgesagten) Final. Die Freude, über ein leistungsfähiges Team zu verfügen, und der Druck punkto Bestätigung würden sich etwa die Waage halten, findet der Coach. «Wir wollen uns in den Top 4 klassieren und weiter Junge integrieren.»

Männer: Weniger Siege erwartet

18 Siege und nur drei Niederlagen verzeichneten Appenzells Männer auf dem historisch zu nennenden Weg in die 1. Liga. «Nun müssen wir damit umgehen, dass die Punktgewinne in der 1. Liga nicht mehr so zahlreich sind», ist sich Marco Mösli bewusst. Man werde auch mehr Partien und Doppelrunden haben. Allerdings hat sich Zürisee wegen Spielermangels zurückgezogen, sodass nur elf Teams der Gruppe 2 angehören. Die Innerrhoder Mannschaft ist mehr oder weniger beisammengeblieben. «Wir halten weiter zwei Trainings pro Woche ab.» Zu den Saisonhöhepunkten werden die Derbys gegen Herisau zählen (am 7. Oktober und 18. Dezember). «Natürlich freuen wir uns auf diese Spiele, aber aktuell stehen sie noch nicht im Fokus», relativiert Mösli. Am Mittwoch empfing Appenzell den NLA-Club Chur zum Cup-Sechzehntelfinal (5:14), der Auftakt in die 1.-Liga-Meisterschaft erfolgt am Sonntag um 19 Uhr zu Hause gegen Bassersdorf. Möglichst lange um das Erreichen der Playoffs mitzuspielen, heisst das Ziel. «Vielleicht hole ich bei Marco Kipfer ab und zu Tipps», meint Mösli. Appenzells neuer Frauencoach kennt die 1. Liga der Männer aus den vergangenen Saisons. «Aber Trainer und Spieler haben zum Teil gewechselt und geben den Teams ein neues Gesicht.»