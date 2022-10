Unihockey Mit Sieg gegen Frauenfeld: Unihockey Appenzell wahrt Anschluss an Playoffplätze Die Herren I des TV Appenzell konnten mit 5:4 einen knappen Sieg gegen Frauenfeld verbuchen. In das Spiel hat die Mannschaft an jenem Abend zwar nicht gefunden, doch der Punktgewinn hat sie trotzdem geschafft. Und der ist wichtig.

Jonas Neff war einer der besten Spieler jenes Abends. Bild: Monika Schmid

Der Unihockey Appenzell gewinnt ein wichtiges «6-Punkte»-Spiel gegen den Tabellennachbarn UH Red Lions Frauenfeld mit 5:4. Nach den Startminuten schien es ein torreiches Spiel zu werden wie zuletzt gegen den UHC Herisau. So waren es nach gut drei Minuten die Hausherren, in Person von Aldo Blaser, welche den ersten Torerfolg verbuchen konnten. Nach einem Distanzschuss von Michael Sutter lenkte Blaser den Ball ins gegnerische Tor ab. Nur eine Zeigerumdrehung später glichen die Thurgauer Gäste aus. Nach dem offensiv geprägten Start flachte das Spiel ab. Die Mannschaften gingen mit einem 1:1 in die Pause.

Im zweiten Drittel schlichen sich auf beiden Seiten technische Fehler ein. Nach fünf Minuten im Mitteldrittel waren es dann die Gäste, die zum ersten Mal in Führung gehen konnten. Diese währte aber nicht lange: Nach nur 20 Sekunden war es Lukas Sutter, der den Ausgleich bewerkstelligte. Jonas Neff konnte nach einer Balleroberung auf den Torhüter der Gäste zulaufen und den Ball zum 3:2 einnetzen. Wenige Minuten später war es dann erneut die Heimmannschaft, die in Führung ging. Nach einem Zuspiel von Fabian Anderegg tauchte Joel Untersander vor dem Torhüter der Gäste auf und versenkte den Ball. Mit dem Zwischenstand von 4:3 ging es in die zweite Drittelpause.

Mit der Absicht, eine höhere Intensität zu erreichen, wurde für das Schlussdrittel auf zwei Linien umgestellt. Die Heimmannschaft wollte damit auf den nächsten Treffer drücken. Stattdessen waren es die Thurgauer, die zum 4:4 ausgleichen konnten. In der 53. Minute war es dann Marco Solenthaler, welcher das entscheidende Tor erzielte.

Die Herren des UHA holten sich drei wichtige Punkte, um den Anschluss an die Playoffplätze zu wahren. Am nächsten Sonntag geht es auswärts mit den Glattal Falcons weiter.