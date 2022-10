Unihockey UHC Herisau zeigt starke Reaktion: 14:5-Erfolg gegen die Red Lions Frauenfeld Nach zwei Niederlagen in Folge kehrt Erstligist UHC Herisau auf die Siegesstrasse zurück. Gegen die Red Lions Frauenfeld resultierte ein 14:5-Auswärtserfolg. Die Mannschaft von Trainer Nico Raschle liegt auf dem dritten Rang.

Der UHC Herisau (hier Patrick Frischknecht) zeigte beim 14:5 gegen die Red Lions Frauenfeld eine starke Leistung. Bild: Lukas Pfiffner (9. Oktober 2022)

Der Start in das Spiel zeigte, dass die klaren Worte des Trainerstaffs unter der Woche verstanden wurden. Schon in den ersten Einsätzen zeigten sich die Herisauer hellwach und liessen den Ball gut zirkulieren. Entsprechend durften die Gäste nach vier Minuten bereits ein erstes Mal jubeln. Van Haaften versenkte den Ball auf Zuspiel von S. Stucki souverän im Tor. Die gleichen Akteure waren dann in der 8. Minute auch für den zweiten Treffer besorgt – dieses Mal in umgekehrter Reihenfolge.

Van Haaften mit Verletzung out

Im Anschluss flachte das Geschehen ein wenig ab und Frauenfeld kam besser ins Spiel. Nach gut zwölf Minuten wurde das Spielgeschehen von einem Schrei unterbrochen. Van Haaften, der bis zu diesem Zeitpunkt einige Chancen kreieren konnte, lag am Boden. Er hatte sich am Fuss verletzt und musste gepflegt werden. Das Spiel war für den Stürmer gelaufen, eine Diagnose ist noch ausstehend.

Die Herisauer fielen in der Folge in eine kleine Schockstarre. Die Gastgeber nutzten diese aus und glichen zum 2:2 aus. Herisau zeigte aber noch vor der Drittelspause eine Reaktion. Germann rüttelte sein Team eine Minute vor Ablauf des Startdrittels wach und markierte das 3:2.

Herisau baut Führung aus

Das Mitteldrittel startete ähnlich wie das erste. Die Appenzeller traten mit dem Ball dominant auf, zudem verbesserte sich ihr Spiel ohne Ball. So gelangen dem UHC bis in die 35. Minute weitere sechs Tore. Je zweimal S. Stucki und von Allmen sowie je einmal Zwicker und Possag hiessen die Torschützen. Mit diesem komfortablen 9:2-Vorsprung schalteten die Gäste einen Gang runter. Daraus resultierten zwei vermeidbare Gegentore zum 9:4 für Herisau nach 40 Minuten.

Die zum Ende des zweiten Drittels aufgekeimte Hoffnung der Thurgauer machten die Herisauer früh im letzten Spielabschnitt zunichte, wobei der Ball beim zehnten Herisauer Treffer von einem Thurgauer ins eigene Tor abgelenkt wurde. Gut vier Minuten später schwächten sich die Herisauer einer 2-Minuten-Strafe. Im Boxplay verrichteten die Gäste aber solide Arbeit und sie markierten gar mit einem Gegenstoss einen Shorthander durch Wohlgensinger. Das 11:4 war sein erster Treffer im Herisauer Trikot.

Zwei Dreifachtorschützen

Danach schwächten sich die Frauenfelder mit diversen Strafen. Der UHC Herisau nutzte drei dieser vier Strafen aus. Wetter, Conzett und Sutter trafen der Reihe nach, wobei die Schüsse der beiden letztgenannten das hohe Eck massgenau trafen. Den Schlusspunkt unter diese torreiche Partie setzte der Frauenfelder Maurer, der mit seinem dritten persönlichen Treffer zum aus Herisauer Sicht verdienten 14:5-Endstand traf.

Somit ist es dem UHC Herisau gelungen, eine Reaktion auf die letzten zwei Spiele zu zeigen. Besonders in den Specialteams, also dem Powerplay und dem Boxplay, vermochte man zu überzeugen. Zudem gelang es nicht nur Maurer drei Tore zu schiessen. S. Stucki gelang dieses Kunststück ebenfalls und er wurde mit sechs Punkten zum besten Spieler der Gäste gewählt. Der UHC Herisau befindet sich somit auf dem richtigen Weg, muss aber weiter hart arbeiten, um den angestrebten Top-4-Platz zu erreichen.