Unihockey Aus Schulkollegen wurden Familienväter: Nach 23 Jahren geht die Geschichte des UHC Teufen-Bühler mit einem Titel zu Ende Der UH Teufen-Bühler gewinnt zum Abschluss der Vereinsgeschichte den 4.-Liga-Meistertitel. Vier Akteure der ersten Stunde waren bis zuletzt dabei.

Der UHC Teufen-Bühler: hinten von links Silvio Bruderer, Daniel Langenegger, Alex Porta, Alex Rüesch, Michael Koller, Christoph Amstutz; vorne Roman Langenegger, Michael Koller, Albert Brühlmann, Ralph Suhner. Nicht auf dem Bild: Andreas Künzle, Andreas Baumann, Enzo Pinelli, Patrick Waldburger. Bild: PD

Eigentlich hatten die Spieler den Schluss des UHC Teufen-Bühler schon vor einem Jahr ins Auge gefasst, als die Meisterschaft der 4. Liga wegen der Pandemie abgebrochen wurde. «Wir haben uns aber gesagt: So beenden wir die Clubgeschichte nicht», erinnert sich Alex Porta. Er ist Spieler, Sportchef und Präsident in Personalunion.

Am vergangenen Wochenende war es so weit. Ein bisschen Wehmut sei schon aufgekommen, sagt Porta. «Wir haben vor 23 Jahren als Schulkollegen angefangen. Jetzt hören wir als Familienväter auf.» Der Aufwand an den Wochenenden sei für die «alten Hasen» nun einfach zu gross geworden. «Wir reisten an die Spiele zum Beispiel ins Bündnerland.» Und in den Pausen der Partien, erzählt Porta, sei das Feld jeweils voll mit ihren kleinen Kindern gewesen.

Der Torhüter war zu jung

Alex Porta, der als Schulleiter in Herisau arbeitet und in Waldstatt wohnt, ist einer von vier Akteuren der ersten Stunde, die bis zuletzt mitmachten. Zu ihnen gehört auch Enzo Pinelli. Er ist mit Jahrgang 1976 der älteste im Kader und hat einst beim SC Herisau Eishockey gespielt; der jüngste –Florian Koller – war noch ein Kleinkind, als die Clubgeschichte begann und sich eine Gruppe von Jugendlichen aus Bühler und Umgebung aufmachte, organisiert Unihockey zu spielen. Für eine Teilnahme an der offiziellen Unihockeymeisterschaft war der Torhüter Alex Rüesch noch zu jung. Bis er 16 Jahre alt war, beschränkte sich die Aktivität auf die Spiele innerhalb der Turnverbands-Strukturen.

Die Karriere: abwechslungsreich

Mit der Zugehörigkeit zum Unihockeyverband wurden Vereinsstatuten nötig. «Deshalb haben wir uns dem Plauschverein UHC Teufen angeschlossen.» Die Mannschaft spielte grossmehrheitlich in der 3. und 4. Liga im Kleinfeld, wo gleichzeitig ein Torhüter und drei Feldspieler im Einsatz stehen. Auch im Grossfeld (fünf Feldspieler) versuchte sich der UHC Teufen-Bühler. «Nach drei Jahren war aber klar: Wir haben für das Training zu wenig Spieler, und wir kehrten zur Kleinfeld-Variante zurück», erinnert sich Porta. Er selber blickt auf eine sehr abwechslungsreiche Karriere zurück: «Ich war in dieser Reihenfolge Spieler, verletzter Spieler, Trainer, Torhüter, wieder Feldspieler.»

Die Zukunft ist offen

Zuletzt hatte das Team keinen Trainer mehr. Der Abschluss war aus sportlicher Sicht trotzdem äusserst erfreulich, auch wenn man den Aufstieg nun nicht vollzieht. Am letzten Spieltag der Saison gewann Teufen-Bühler in der 4. Liga gegen Jonschwil 7:1. Es führte gegen Valendas 6:1, aber bald nur noch 7:6. «Wir brauchten mindestens ein Unentschieden für die 4.-Liga-Gruppenmeisterschaft.» Mit einem 9:6 schloss das Team die Saison und die Clubgeschichte ab.

Das Training vom Freitagabend sei der Mannschaft weiterhin wichtig, erzählt Alex Porta. Wie es wettkampfmässig weitergehe, sei allerdings offen. «Vielleicht nehmen wir nun ab und zu einfach an Plauschturnieren teil, oder einige von uns schliessen sich wieder als Gruppe dem Unihockeybewerb des Appenzellischen Turnverbandes an.»