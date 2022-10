Unihockey 7:3 gegen Tabellenschlusslicht: Appenzell fährt sicheren Sieg ein Für die NLB-Frauen des UH Appenzell stand das letzte Spiel vor der Natipause auf dem Programm. Am Sonntag ging die Reise nach Visp, um gegen das Tabellenschlusslicht anzutreten. Die Innerrhoderinnen fahren einen ungefährdeten 3:7-Sieg ein.

Die Spielerinnen des UH Appenzell waren gegen die Visper Lions nicht zu stoppen. Bild: Monika Schmid

Die ersten Spielminuten im Spiel gegen die Visper Lions gingen an die Appenzellerinnen. Sie drängten die Walliserinnen in ihre eigene Spielhälfte und bauten Tempo auf. In der 8. und 9. Minute gelang dem UH Appenzell ein Doppelschlag. Sabrina Schmid und Anina Ryser durften sich in die Torschützinnenliste eintragen lassen. Später musste die gegnerische Torhüterin ein weiteres Mal hinter sich greifen. Nach dem ersten Drittel lautete der Spielstand 3:0 zu Gunsten der Innerrhoderinnen.

Appenzell bleibt spielbestimmend

Das zweite Drittel startete, wie das erste aufgehört hat. Die UHA-Frauen zeigten sich als spielbestimmende Mannschaft. Trotzdem verstrichen zwölf Spielminuten, ehe ein weiterer Treffer fiel. Ronja Graf traf nach Zuspiel von Livia Heller. Die Torlaune hielt an und Svenja Manser und Anina Ryser trafen ebenfalls. Der UH Appenzell war grösstenteils im Ballbesitz. Die Visper Lions lauerten auf Konter, probierten die Auslösungen der Appenzellerinnen zu stören und unruhige Situationen auszunutzen. Obwohl die Chancen des gegnerischen Teams begrenzt waren oder durch Torfrau Marianne Knellwolf pariert wurden, gelang den Walliserinnen den Anschlusstreffer zum 1:6.

Auch im letzten Drittel lautet die Devise, den Vorsprung weiter auszubauen und in der Defensive abgeklärt aufzutreten. In der 53. Spielminute platzierte Melanie Born das Passspiel von Nicole Fässler in die obere rechte Ecke. Die Unparteiischen sprachen eine Minute vor dem Schlusspfiff eine Strafe gegen die Appenzellerinnen aus. Die Überzahlsituation wurde ausgenutzt zum 3:7, was auch das Schlussresultat bedeutete.

Nach der Pause gegen den Leader

Dank der beiden erfolgreichen Wochenenden etabliert sich der UH Appenzell in der Tabellenmitte. Nun steht eine monatige Pause an. Danach empfangen sie den Tabellenleader Aergera Giffers in der Turnhalle Gringel.