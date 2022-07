Unglück Nach tödlichem Flugzeugabsturz im Alpstein: Die Untersuchung ist eröffnet Ende März ist am Alpstein ein Flugzeug abgestürzt. Dabei verstarb der italienische Pilot. Nun hat die Schweizer Sicherheitsuntersuchungsstelle mit der Untersuchung begonnen.

Mitte Mai wurden die Wrackteile des Flugzeugs bei einem aufwendigen Einsatz geborgen. Bild: Raphael Rohner

Das Flugzeug war am 30. März am «Grüehorn» im Säntismassiv abgestürzt. Pilot war ein 63-jähriger Italiener, welcher den Absturz nicht überlebte. Das Flugzeug war eine Cessna 208 Caravan.

In ihr haben bis zu zehn Passagiere Platz, der Pilot flog das Flugzeug zum Unfallzeitpunkt alleine. Wie «FM1Today» berichtet, hat die Schweizer Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) nun den Vorbericht der Untersuchung veröffentlicht. In diesem werden die bereits bekannten Informationen nochmals bestätigt.

Die Wrackteile werden von der Sust untersucht

Der Pilot war an diesem Tag von Deutschland Richtung Italien unterwegs gewesen. Er startete in Nordrhein-Westfalen auf dem Flughafen Siegerland und wollte den in der Toskana liegenden Flughafen Arezzo anfliegen. Um 12.23 Uhr kam es schliesslich zum Unglück, der Pilot kollidierte im Reiseflug mit dem Gelände des Alpsteinmassivs. Das kleine Propellerflugzeug zerschellte darauf in einem sehr steilen Gebiet. Bereits am Abend wurden die Wrackteile mit Hilfe von Helikoptern gefunden.

Schlussendlich konnten nur noch einzelne Wrackteile des Flugzeugs geborgen werden. Die Bergung musste von 20 Alpinspezialisten bewerkstelligt werden. Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagte am Tag der Bergung gegenüber «FM1Today»: «Das Gelände ist teilweise überhängend. Ein normaler Bürger kann dort kaum stehen.» Die Wrackteile wurden für die Sust abtransportiert. Diese hat im Juli die Untersuchung eingeleitet.