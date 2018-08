Ungewiss, wann die Ortsdurchfahrt Schwellbrunn kommt

Die bitterste Pille des Abends war wohl das Traktandum «Sanierung Bauschaden Innenrenovierung Kirche». Das im November 2014 feierlich eingeweihte Gotteshaus hatte den Kirchgängern nicht lange Freude bereitet. Ein halbes Jahr nach der Bauabnahme traten bereits erste Schäden auf. Bald wölbte sich der frisch verlegte Holzboden so stark, dass die Kirchenbänke dadurch angehoben wurden. An den Wänden bildeten sich Risse und der Verputz blätterte stellenweise ab. Die hellen Fugen im Sandsteinboden verfärbten sich schwarz. Die Schuldfrage für die Baumängel musste geklärt werden, damit Versicherungs- und Garantieleistungen eingefordert werden konnten, wie Markus Schmidli, Gemeinderat und Präsident der Liegenschaftskommission, erklärte. Als Grund für die Schäden wurde die schwankende Luftfeuchtigkeit im Gebäude eruiert. Dem alten Holzboden hatte dies nichts ausgemacht, weil er unterlüftet war. Das neue Parkett dagegen wurde verleimt, was sich im Nachhinein als ungeeignete Verlegeart herausgestellt hat. Beim rissigen Verputz lag der Fehler daran, dass die unterste bestehende Schicht nicht entfernt worden war. Auf Empfehlung der Denkmalpflege wurde ein mineralischer Putz aufgetragen. Dieser hat sich ebenfalls als ungeeignet herausgestellt, weil er den alten Verputz mit hinuntergerissen hat. Für die Fugen war ein zu wasserhaltiges Silikon verwendet worden. Der Holzboden wird jetzt erneuert und der Verputz komplett entfernt und neu aufgetragen. Das Parkett im Chor, der nur wenig verformt ist, und auch die verfärbten Fugen werden belassen. Am 1. November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Weil die Schuldfrage sehr komplex und die Fehlentscheide an verschiedenen Stellen erfolgten, hätten sich alle am Bau Beteiligten darauf geeinigt, die Kosten unter sich aufzuteilen, so Schmidli. «Das ist besser, als einen jahrelangen Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang zu provozieren.» Die Gesamtkosten betragen rund 135000 Franken. Die Kosten für die Öffentlichkeit belaufen sich dabei auf 23000 Franken. Dieser Betrag wird zwischen Kirche (40 Prozent) und Gemeinde (60 Prozent) aufgeteilt. (ker)