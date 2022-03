Unfallstatistik 2021 Tiefster Wert seit zehn Jahren: Appenzell Innerrhoden registriert weniger Verkehrsunfälle Die Verkehrsunfallstatistik 2021 zeigt: In Appenzell Innerrhoden kam es zu weniger Unfällen als in den Vorjahren. Häufigste Unfallursache sind Schleuder- und Selbstunfälle.

Die Unfallzahlen sind in Appenzell Innerrhoden rückläufig. Bild: Archiv

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden hat die Statistik über die Strassenverkehrsunfälle und ihre polizeilichen Einsätze 2021 veröffentlicht. Und die zeigt: Die Anzahl Verkehrsunfälle ging zurück. 2021 wurden 108 polizeilich registriert. Das ist der tiefste Wert der vergangenen zehn Jahren. Frappant sind die Unterschiede jedoch nicht. Im Vorjahr waren es 116 Unfälle, 2019 deren 111.

29 Personen wurden bei den registrierten Unfällen im vergangenen Jahr verletzt. Das sind ebenfalls weniger als in den Jahren zuvor (2020: 35, 2019: 36). Sechs Personen wurden schwer verletzt, 23 leicht. Unfälle mit Todesfolge wurden in Appenzell Innerrhoden im aktuellen Statistikjahr keine verzeichnet. Positive Tendenz ebenfalls bei der Anzahl Wildunfälle. Diese ist mit 36 tiefer als in jüngster Vergangenheit. 2019 und 2020 wurden je 38 verzeichnet.

Alkohol als häufigste Unfallursache

Beim genaueren Betrachten der Statistik wird deutlich: Am häufigsten ist es gemäss Innerrhoder Kantonspolizei 2021 mit 29 registrierten Fällen zu Schleuder- und Selbstunfällen gekommen. An zweiter Stelle befinden sich Parkierunfälle (12). Als häufigste Unfallursache wird Fahren unter Alkoholeinfluss genannt. Deren 8 tauchen in der Statistik auf. Die Unterschiede zu «momentaner Unaufmerksamkeit» (6), «Missachten des Vortrittssignals» (5) und «Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Strassenverhältnisse» (5) sind aber nur gering. Was sich weiter pauschal aus der Statistik herauslesen lässt: Die meisten Unfälle geschahen bei schwachem Verkehrsaufkommen bei trockener Witterung auf 80er Strecken. Dies wiederum passt zur relativ hohen Anzahl an Schleuder- und Selbstunfällen.

Jedes Jahr veröffentlicht die Innerrhoder Kantonspolizei ihre Verkehrsunfallstatistik. Die Kriminalstatistik wird separat publiziert. Diese soll gemäss Mitteilung Ende März vorgestellt werden.