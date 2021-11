Unfallmeldung Mit Sommerpneu im Schnee unterwegs: Alkoholisierter Lenker verursacht in Wald AR Selbstunfall und flüchtet Am Sonntagmorgen ist es in Wald AR zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen gekommen. Der Lenker entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle. Er konnte kurze Zeit später von der Polizei angehalten werden.

Frühmorgens unterwegs, pneutechnisch aber etwas aus der Jahreszeit gefallen. Am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit einem mit Sommerpneu ausgerüsteten Personenwagen von Wald in Richtung Trogen. Wie die Kantonspolizei vermeldet, verlor er auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei rutschte der Lenker rechts über die Strasse in einen Briefkasten und von dort in ein parkiertes Auto. Dieses wiederum wurde in ein abgestelltes Fahrrad sowie in die angrenzende Hecke geschoben.

Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, habe der 22-Jährige die Unfallstelle verlassen. Gemäss der Kantonspolizei konnten diese nach kurzer Fahndung das beschädigte Fahrzeug sowie den Lenker antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest sei positiv ausgefallen. Dem Mann, der unverletzt blieb, wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 30’000 Franken. (kapo/ok)