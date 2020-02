Unbekannter überfällt Aldi-Filiale in Herisau – Polizei sucht Zeugen In Herisau hat am Dienstagabend ein unbekannter Mann eine Aldi-Filiale überfallen. Er konnte einen Geldbetrag in unbekannter Höhe erbeuten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Verkäuferin einer Aldi-Filiale in Herisau wurde am Dienstagabend von einem Unbekannten mit einer Waffe bedroht. (Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE)

(kapo/lex) Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung schreibt, soll sich ein unbekannter, vermummter Mann am Dienstag kurz nach 20 Uhr an die Kasse der Aldi-Filiale in Herisau begeben haben. Nachdem die Kassiererin seinen vermeintlichen Einkauf eingescannt hatte, bedrohte der Mann die Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Geld.

«Unter Mitnahme des Geldes flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Kassiererin blieb unverletzt. Der Deliktsbetrag kann zurzeit noch nicht beziffert werden», so die Polizei.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Unbekannte fliehen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche Angaben zum Überfall oder zur gesuchten Person machen können, werden gebeten sich mit dem Regionalpolizeiposten Herisau unter der Telefonnummer 071-343-65-75 in Verbindung zu setzen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: